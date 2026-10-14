新华网 2026-10-14 10:15:52

美国白宫新闻秘书凯蒂·扎卡里亚13日在白宫记者会上说，已要求美国驻希腊大使金伯莉·吉尔福伊尔辞职。

扎卡里亚没有对此事作进一步说明，也没有透露相关时间表及接替人选。

美国媒体报道称，吉尔福伊尔在担任大使前及任职期间存在接受奢华礼品、试图利用其在美政府内部影响力换取金钱等不当行为。美国国务院监察长办公室正在就上述指控进行调查。美国总统特朗普12日对媒体说，他正在考虑解除吉尔福伊尔的职务。

2025年9月，共和党占多数的参议院表决批准了特朗普提名的一系列官员人选，其中前福克斯新闻主持人吉尔福伊尔出任美国驻希腊大使。

来 源：新华网

原标题： 白宫：已要求美国驻希腊大使辞职

记者 黄强 徐剑梅

本文转自：温州新闻网 66wz.com