白宫：已要求美国驻希腊大使辞职
新华网 2026-10-14 10:15:52
美国白宫新闻秘书凯蒂·扎卡里亚13日在白宫记者会上说，已要求美国驻希腊大使金伯莉·吉尔福伊尔辞职。
扎卡里亚没有对此事作进一步说明，也没有透露相关时间表及接替人选。
美国媒体报道称，吉尔福伊尔在担任大使前及任职期间存在接受奢华礼品、试图利用其在美政府内部影响力换取金钱等不当行为。美国国务院监察长办公室正在就上述指控进行调查。美国总统特朗普12日对媒体说，他正在考虑解除吉尔福伊尔的职务。
2025年9月，共和党占多数的参议院表决批准了特朗普提名的一系列官员人选，其中前福克斯新闻主持人吉尔福伊尔出任美国驻希腊大使。
来 源：新华网
原标题： 白宫：已要求美国驻希腊大使辞职
记者 黄强 徐剑梅
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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