马达加斯加报告4例鼠疫确诊病例和5例疑似病例

新华网 2026-10-14 10:15:53

据马达加斯加公共卫生部13日发布的公报，该国报告4例鼠疫确诊病例和5例疑似病例。

公报表示，4例确诊病例出现在马达加斯加首都塔那那利佛以北的阿卡祖贝、安祖祖鲁贝和安布希马纳里苏阿这3个城镇，5例疑似病例出现在该国东南部的南米东吉区。目前，200名密切接触者正接受医学监测，并已接受预防性治疗。

公报说，自今年7月底以来，马达加斯加进入鼠疫高发期。卫生部门已采取多项防控措施，包括主动排查疑似病例、追踪密接人员、在相关疫点及周边区域喷洒杀虫剂以消灭传播鼠疫的跳蚤等。

马达加斯加公共卫生部还呼吁民众提高警惕，积极采取鼠疫预防措施。

来 源：新华网

记者 陈绍华

本文转自：温州新闻网 66wz.com