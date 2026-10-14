光明日报 2026-10-14 10:12:49

据了解，当地建成东中西部三大美丽乡村示范带、各具特色的“共富工坊”90余家，就近提供就业岗位2000余个，今年累计帮扶364名低收入群体实现就业。

在浙江温州龙港市舥艚中心渔港，一筐筐水产品由冷链车运输至“金海岸·共富工坊”，这些卖不上价的小杂鱼经分拣、清洗、加工，摇身一变成了规格统一、品质稳定的冷冻饲用原料。

“渔民自己去卖小杂鱼卖不上价，也愁销路，我们帮忙联系对接企业和渔民，实现双赢。”驻舥艚社区干部缪仁德说。社区党总支牵头温州金海岸食品有限公司打造“金海岸·共富工坊”，企业出技术、出仓库，为社区及周边渔民提供“兜底式”收购和渔获加工、仓储运输等一站式服务，加工、物流成本大幅降低，渔获销路也不用犯愁，工坊月均渔获收购量可达450吨。

除了鱼饲料，工坊还有烤虾、烤鳗鱼、墨鱼干等海产品业务。为更好解决居民就业难题，工坊在渔获分拣、加工及产品包装等环节设置了大量的灵活就业岗位。工坊负责人林敏说：“有些渔民家属年纪比较大了，出去找工作比较困难，但做渔获清洗、分拣等工作还是可以上手的，旺季时工坊车间里能有100多名工人。像产品打包称重等操作要求比较细的岗位，我们就招40岁至60岁的渔嫂，上班时间不固定，也能照顾家里。”

“共富工坊”一头连着企业、一头连着居民，帮助低收入群体实现“家门口就业”。在社区党组织的协调下，工坊为社区及周边居民创造了上百个就业岗位，帮助低收入农户、困难群众实现人均年增收超5万元。

据了解，当地建成东中西部三大美丽乡村示范带、各具特色的“共富工坊”90余家，就近提供就业岗位2000余个，今年累计帮扶364名低收入群体实现就业。

来 源：光明日报

原标题： “共富工坊”助增收

记者 刘习 陆健 通讯员 胡洁茹

本文转自：温州新闻网 66wz.com