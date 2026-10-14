巴基斯坦军方宣布成功试射“法塔赫-2”增程型高超音速弹道导弹
新华社 2026-10-14 10:15:53
据新华社：巴基斯坦三军新闻局13日发表声明说，巴陆军当天成功试射了“法塔赫-2”增程型高超音速弹道导弹。
声明说，该武器系统配备了先进的导航装置和航空电子设备，凭借独特的飞行轨迹和机动性能，能够高精度打击目标并突破敌方导弹防御系统。其增程性能将进一步拓展巴陆军作战范围，提升对纵深目标的打击能力。
来 源：新华社
原标题： 巴基斯坦军方宣布成功试射“法塔赫-2”增程型高超音速弹道导弹
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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