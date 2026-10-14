涉嫌从事间谍活动，一名日本记者在俄远东被捕
央视新闻客户端 2026-10-14 10:15:53
当地时间10月13日，俄联邦安全局证实，一名供职于《北海道新闻》的日本记者因涉嫌参与间谍活动被捕。
据悉，这名记者搜集千岛群岛居民中被动员和志愿参加特别军事行动人员数量的情报，意图转交日本情报部门，用于危害俄联邦安全。
消息称，该记者在俄远东萨哈林州即将飞离俄罗斯时被拘留，随后被送往莫斯科市。莫斯科市列福尔托沃区法院已对其采取羁押强制措施。后续侦查正在进行。
来 源：央视新闻客户端
原标题： 涉嫌从事间谍活动，一名日本记者在俄远东被捕
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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