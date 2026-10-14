央视新闻客户端 2026-10-14 10:15:53

准备报考的小伙伴注意了，2027国考今起开始报名，计划招录3.57万人。报考者可于10月14日8:00至10月23日18:00完成注册认证，并于10月15日8:00至10月24日18:00完成报名和提交报考申请。今年国考有哪些新变化？哪些关键时间不能错过？这份报考提醒，赶紧“码住”！

今年国考有哪些新变化？

打击防范“公考围岗”

报名增加实名实人认证要求

为打击防范“公考围岗”等舞弊行为，维护招录公平，报考者须先在招考专题网站完成注册，通过电子社保卡等进行实名实人认证后，才能提交申请。

所谓“围岗”，是指有人人为制造报名人数很多的幻觉，继而吓退部分竞争对手，从源头上提升进入面试的概率。

考试入场时间要求调整

上年度规定，考试开始30分钟后不得入场；今年明确，考试开始15分钟后，考生一律禁止进入考场。考生需提前安排出行，为身份核验和入场留出充足时间。

招录规模有所调整

今年计划招录3.57万人，较上年度减少约2400人。招录继续向基层倾斜，2.69万个计划补充到县（区）级及以下直属机构；中央机关直属的市（地）级及以下机构主要招录应届高校毕业生，设置2.46万个计划。

特别提醒：今年《中央机关及其直属机构2027年度考试录用公务员公告》强调，对违规违纪考生将给予该科目考试成绩无效、全部考试科目成绩无效或限制报考等处理。对存在失职渎职和腐败行为的公职人员将严肃追究责任，依规依纪依法惩处。

报考时要注意哪些事项？

分清注册认证和报名截止时间

注册认证于10月23日18:00截止，报名及提交申请于10月24日18:00截止，两者相差一天。未按时完成认证，将无法提交申请。注册认证确有困难的，可拨打010—12370咨询。

没有实体社保卡怎么报名

没有实体社保卡的考生，可按照系统提示，通过人脸识别等方式完成认证。往年报考使用的账号、密码今年不能继续使用，需重新注册。

核准职位条件，审慎选岗

每次只能选报一个职位，通过资格审查后不能改报；报名截止后，尚未审查或者未通过审查的，也不能再改报。对专业、学历、学位、工作经历等要求存在疑问，应直接向招录机关咨询。

年龄方面，今年一般要求为18周岁以上、38周岁以下，2027年应届硕士、博士研究生可放宽到43周岁以下。这是上年度政策的延续，并非今年首次放宽，具体还须符合所报职位要求。

通过审查后别忘确认缴费

考生可于10月28日8:00后查询报名序号，并于11月1日至6日完成网上报名确认和缴费，逾期视为自动放弃报考资格。准考证打印时间为11月23日0:00至11月29日15:00。

认准官方信息，诚信报考

国家公务员局提醒，本次招考不指定考试辅导用书，不举办也不委托机构或个人举办考试辅导培训班。考生应理性对待培训宣传，如实提交报考材料，严格遵守考试纪律。

2027国考关键时间一图读懂

注册认证、提交申请、确认缴费……国考报考环节多，关键时间别记错！特别提醒：注册认证比报名提前一天截止。这份时间节点图，建议收藏↓

来 源：央视新闻客户端

原标题： 今起报名！2027国考有这些新变化

本文转自：温州新闻网 66wz.com