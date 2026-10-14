雅思考试连续多日被取消！主办方：增设两天免费专场

央视新闻客户端 2026-10-14 10:16:00

从10月10日开始，雅思考试连续四天临时取消，涉及全科考试和单科重考，多地考生受到影响。昨天（13日）下午，主办方英国文化教育协会发布了后续安排，宣布将增设免费专场考试。

对准备出国留学的考生来说，雅思成绩是申请材料里绕不开的一环，眼下正值海外院校申请的密集期，很多学校眼看着就要截止收分。考试一停，卡住的不只是一场考试，还可能是一所学校、一个机会。这几天，考生们的心情可以说备受煎熬，有人担心后续考位，有人发愁申请进度，大家都在密切关注后续的补救措施。

如今，方案有了，可考生心里的石头真的落地了吗？官方这套解决方案，又能否真正回应考生需求，为他们解决燃眉之急呢？

已经连续四天停考的雅思考试在昨天（13日）下午迎来转机。主办方英国文化教育协会BC雅思在其网站发布公告，今天起全面恢复考试，并说明了考试临时取消的后续安排。对于官方提出的解决方案，有考生表示满意，表示不仅有“免费重考”，还报销路费和住宿费；也有考生表示，处理办法较为复杂，也不知后续免费专场考试如何报考。

上海考生但同学10日的雅思考试被临时取消。因为申请院校提交语言成绩的截止期限在即，她自行重新报考了21日的考试。得知雅思官方的处理办法，她认为这是考试主办方应尽的义务。登录报名网站个人账户后，她发现自己考试的报名费用已经全额退还到账。

但同学：因为雅思官方的技术原因导致不便，他们确实应该有一些补偿，这是他们该做的事情。我注册了21日的考试，报完名之后我账户余额应该是0，但现在账户上还有一次正式的雅思考试费用，所以钱确实退回来了。至于19日和20日的专场，如果离我家近的话，我可能就参加；如果远，我就不参加了。

对于受到雅思停考风波影响的全科考生来说，英国文化教育协会增设19日、20日两天免费专场考试供考生选择。像但同学一样，已经自行报名其他场次雅思考试的考生，协会执行的方案为：保留考试资格的同时全额退费一次考试费用，也可以选择免费转至专场考试。尚未报考其他场次的考生，则被发放一张免费考试券，既可以选择专场考试，也可以报考12月底前的其他场次考试。

对于雅思单科重考临时取消的考生，协会同样采取“免费重考”的补偿方案。但由于参加单科重考有严格的60天时间限制，不少此前压线报名的考生，现在已经错失了重考期限。江苏考生赵同学认为，这是本次处理方案的一项明显漏洞。

赵同学：今天这个赔偿态度感觉总体还是不错的，但是像我这样这类考生有一个特殊情况，我们单科重考的考试是卡着截止日期报的名，它临时取消这个考试，之前的全科考试时限已经失效，所以我们没有办法再进行单科考试。给一张免费的考试券，我们也是用不了的。我觉得对于我们这类考生，现在还是存在一个赔偿的漏洞，没有完全覆盖到我们的损失。

赵同学决定通过官方提供的服务邮箱来提出诉求，希望能为因停考导致重考过期的考生争取权益。

赵同学：我今天就正在写邮件，我觉得有两种方案。第一个是可以给我们单独申请延期，我们的60天期限最好是能延15到20天左右；那我们就可以直接单科重考，也可以使用它提供的免费考试券。第二个方案就是赔偿我们一张免费的全科重考的考试券，如果它不愿意赔偿，因为费用存在差额，是不是可以给我们减免一部分费用。总体希望对我们有一个覆盖面更广的赔偿。

雅思考试接连取消，近几日留学机构的求助咨询也有所增多。北京某留学机构老师游洋向中国之声表示，此次雅思取消对考生造成的整体影响有多方面，一方面是尚未考试的考生面临后续考试考位难约的窘境；另一方面，10月9日，也就是停考前一天参加考试的考生纷纷反映，疑似受到停考波及耽误了出分，直接影响了后续申请学校的进度。

游洋：我是负责港新这边的申请，香港不管是硕士还是本科申请，其实都秉承早到早得的原则，你递得太晚，有可能到后面就更难了。这一次雅思取消，可能对很多申请的学生会有一定的拖累。还有一个问题，我最近发现我一个学生，一直没出分，他9日就考了，正常情况下三天就出分了，他这边还是机考，（13日）早上查他的成绩一直是待公布。

从法律层面，如何看待英国文化教育协会的这份公开回应？广东省及深圳市两级涉外律师人才库成员孙霖认为，官方给出了一份积极的回复，内容相对全面，但仍有斟酌的空间。方案提出异地考生的相关费用报销，但没有全面覆盖不同程度的损失，特别是本地考生因考试取消产生的交通、住宿等实际成本被忽略。方案中提出可以提供情况说明、协助考生向海外院校申请，算不上实质性的补救措施。

孙霖：仔细看会发现它明确讲的是异地考生，忽视了本地考生，可能会存在交通的往返，以及在考点周围订酒店的问题。官方说可以出具一个类似于情况说明，提供给海外的院校或者说使领馆。但作为法律专业人士来看，其实并不属于实质性的赔偿。可以理解为一种出了问题后的配合措施，属于合同违约后的附随配合义务。院校是否买账，真的不好说。

在本次英国文化教育协会的回应中，始终未对发生停考的原因进行详细的说明与合理的解释。“技术原因”此前也引发公众对于停考风波的多轮猜测与困惑，同济大学教育政策研究中心主任樊秀娣分析认为，以技术原因为由单方面取消考试的决定并不能站得住脚。

樊秀娣：因为这是长期合作，一定有一个合作的协议，而且这实际上涉及学校或学生双方的利益。如果仅仅是技术原因的话，正常情况下一定有替代方案，不可能完全不行。这存在一个“如何来判断中国考生利益”的问题。必须提前通知、快速增加考试，应该是要出具一个替代方案的。

樊秀娣进一步表示，本次事件提示考生、相关机构和主管部门，日常就要做好准备、加强沟通，增强维护自身权益的意识。

樊秀娣：现在的中国学生实际已经融入了全球化发展的大趋势，我们的学习、成长、发展也是在全球化运作体系下进行的，所以我们的学生、学校的老师或者是教育主管部门，也更要有这方面权利意识，不要等事情出来了以后急于去应付。可能以后要更多站在全球化的视角看待我们的教育、我们的人才成长问题。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 雅思考试连续多日被取消！主办方：增设两天免费专场

本文转自：温州新闻网 66wz.com