第33届世界大学生冬季运动会火种欢迎仪式在长春举行
新华网 2026-10-14 10:24:49
14日上午，第33届世界大学生冬季运动会（简称“大冬会”）火种欢迎仪式在长春举行。
第33届大冬会将于2027年1月15日至25日举办，分为长春市主赛区和吉林市分赛区。这是继2009年哈尔滨大冬会后，该项冬季体育盛会再次落户中国。
10月14日，各行业代表在火种欢迎仪式上传递、展示火种。新华社记者 颜麟蕴 摄
来 源：新华网
原标题： 第33届世界大学生冬季运动会火种欢迎仪式在长春举行
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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