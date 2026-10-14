新华网 2026-10-14 11:02:25

去“有瓷儿的地方”火了！

去“有瓷儿的地方”火了！

眼下，全国乃至全球各地的游客来到江西景德镇，当地人总会推荐去陶溪川文创街区看看。这里由废弃瓷厂改造而成，大批热爱陶瓷的青年创客扎根老厂房，深耕陶瓷技艺。工业遗产与新潮创意在此碰撞，千年瓷艺和现代审美在此交融，成为年轻人打卡的城市新地标。

陶溪川的蝶变，是工业遗产活化利用的生动样本。老厂房“潮”起来，工业遗产“活”起来，推动城市加快更新，让城市有了新活力，发展有了新动能。

在北京石景山，首钢园变身特色产业园，不仅是市民休闲打卡的热门地标，还因北京冬奥会成了世界级“网红”赛场；在山东济南，数十年历史的老模具厂通过精细化“微更新”，变身年轻人喜爱的潮流文创园；在江西上饶，由原广丰卷烟厂改造而成的微短剧影视工厂，融合了“拍摄+剧本游+消费”多元业态；在湖南长沙，闲置老旧车间改成便民健身乐园，工业旧址成为公共休闲场所……

让工业遗产“活”起来，不只是建筑意义上的翻新，它关乎着记忆和生机。传统工业园区承载着一座城市的产业记忆和奋斗基因。当老厂房变身文创园、旧车间成为健身场，人们在这里触摸历史，也在这里创造新的故事。

让工业遗产“活”起来，既要守好根脉，也要加强创造性转化、创新性发展，找到与本地资源、产业基础、人群需求的真实连接点。陶溪川文创街区连接的是景德镇的千年瓷脉和年轻创客的创新创业热情，上饶微短剧影视工厂连接的是微短剧的风口和闲置厂房的低成本优势，一些创业园区连接的是城市工业底蕴和科创企业的落地需求。工业遗产活化利用，因地制宜才是长久之道。

《城市更新“十五五”规划》明确提出，加强工业遗产保护利用，盘活利用闲置低效厂区、厂房和设施，植入新业态新功能。截至目前，全国认定国家工业遗产264项，省级工业遗产600余项，一大批老厂房、老仓库转型为文旅地标、创新基地，成为城市更新和新型消费的重要载体，不仅盘活了存量空间，也释放出实实在在的发展活力和社会效益。

夜幕降临，陶溪川文创街区依然游人如织，人们或选购陶瓷文创，或亲手体验陶瓷制作。这里的老厂房，和新潮文创、夜市烟火交相辉映。那些褪色的车间、斑驳的墙面、老旧的设备，没有被遗忘，而是在新的时光里，焕发了生机。

记者：马若虎

原标题：新华网评·蒸蒸日上的中国丨让工业遗产“活”起来

来 源：新华网

本文转自：温州新闻网 66wz.com