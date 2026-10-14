人民日报 2026-10-14 11:06:08

正确认识中国经济的阶段特征与长远趋势

把资源投向补短板、增后劲的关键领域，让投资更好服务新质生产力发展和现代化产业体系建设，把投资成效最终体现到就业扩大、收入增长、生活改善上

浙江开工建设1000千伏特高压交流环网工程；江苏南京投入运行国内首个Pre6G试验网；广东阳江将算力中心“潜入”海底，依托海上风电实现绿电直供……今年以来，各地踊跃推进“六张网”建设，以拓展有效投资夯实发展基座。

投资是当下的需求，也是未来的供给。如何看待当前的投资形势、预判未来的投资走势？这需要用系统思维把握投资运行的阶段性特征与结构性变化，把握短期波动与长期趋势的辩证关系，把握有效投资空间与资金供给基础的支撑条件。唯有如此，才能不被短期的数据起伏所干扰，透过总量变化看到结构优化，透过增速回落看到动能转换，从而得出客观理性的判断。

当前投资有所回落，是传统投资模式向新型投资模式转换的体现，是结构性调整与政策有序衔接的产物，而非潜在有效投资空间的收窄。从中长期视角看，我国有效投资空间仍然巨大，新增长点正在加速形成。从细分行业看，今年1至8月，集成电路制造业投资增长12.0%，锂离子电池制造业投资增长20.6%，电子电路制造业投资增长58.8%。

这些数据表明，投资并未全面收缩，而是在经历从传统领域向新兴领域的重心转移、从规模扩张向效能提升的深刻转换。在这一过程中，新基建与AI（人工智能）投资尤为关键。算力、数据、模型、应用等环节相互牵引，既能够创造当期需求，又提升长期供给效率，是促进新一轮有效投资的重要引擎。

“六张网”建设，正是新基建+AI投资空间的具体承载，今年其与相关重点领域投资规模预计将超过7万亿元。“六张网”建设重在精准补短板：让老旧管网跟上城市发展，让传统电网适配新能源大规模并网，让算力支撑数字经济发展。“六张网”深度融合数字化、智能化、绿色化，乘数效应远高于传统基建，将在补短板的同时构筑起发展新质生产力的战略底座。

新基建+AI投资，不仅有空间，更有基础。这个基础，就是高储蓄、低利率以及积极财政政策带来的资金空间。我国储蓄率仍处高位，为长期投资提供稳定充裕的资金来源；利率处于较低水平，有利于降低资金成本；积极财政政策持续加力，形成组合支撑。可以说，资金总量不缺，关键在于打通储蓄向有效投资转化的渠道，把资金引导到新基建、AI、先进制造、绿色转型等“刀刃”上。同时，相关领域需更好向民间资本开放，让社会资本愿投、能投、敢投。

投资于物和投资于人紧密结合，也将打开新的投资增长空间。教育、医疗、养老、技能培训等领域，既是民生所盼，也是发展所系。近年来，我国财政性教育经费占国内生产总值比例连续保持在4%以上，银发经济规模持续扩大。人力资本提升可以直接作用于全要素生产率，能够从供给和需求两侧同步释放活力。物的支撑为人的发展提供载体，而人的素质提升则让物的效能充分释放，两者协同，才能形成“1+1＞2”的投资效果。

今天我们谈投资，要坚持质量第一、效益优先，把资源投向补短板、增后劲的关键领域，让投资更好服务新质生产力发展和现代化产业体系建设，把投资成效最终体现到就业扩大、收入增长、生活改善上。当前投资领域的调整，正是从“有没有”向“好不好”、从“大不大”向“强不强”跃升的必经阶段。有“六张网”建设的万亿级投资势能，有新基建+AI投资的广阔空间，有投资于物和投资于人紧密结合的协同效应，我国投资的巨大潜力将充分释放，既惠及当下增长，更支撑长远发展。

（作者为上海财经大学校长）

作者：刘元春

原标题：以投资优化支撑产业升级（人民时评）——正确认识中国经济的阶段特征与长远趋势③

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com