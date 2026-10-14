人民日报 2026-10-14 11:07:02

吉林延吉，延边大学对面的一座商业楼外墙上，70多块中文、朝鲜文双语招牌错落排布。入夜，灯光映亮店名，仿佛一条条“弹幕”铺满墙面，吸引游客驻足拍照。规范的双语表达便于识店寻路，模样各异的招牌又充满地方韵味。一面墙，就这样成为人们认识一座城的窗口。

街头的文字、衣裳的纹样、耳畔的乡音，一方水土孕育的文化，常常藏在寻常生活里。它们如何跨越地域、走近更多人？延吉的街景启发我们，地方特色文化的生命力，来自深厚的积淀，也来自与当下生活相适应、与不同人群相交流的能力。

传统在今天有用武之地，传承才有绵长的后劲。江苏苏州一名95后设计师，从苏州丝绸博物馆的数字纹样库中选取云纹、花鸟纹等，设计出宋锦手提包、真丝抱枕等潮品，让古老纹样绽放出时代光彩。湖南长沙上演的《新刘海砍樵》，则将花鼓戏唱腔与当代音乐剧风格融合，吸引年轻观众亲近乡土艺术。

一件用得顺手的物品，一出看得入神的好戏，使传统文化与今天的人建立起具体的联系。人们愿意使用、欣赏，传承者便更有动力精进技艺、继续创作。

这种适应，需要理解传统，也需要体察生活。把几种纹样印上商品，并不等于完成了文化创新；添上声光电，也未必能让一出戏更动人。找到传统技艺、审美与当代需求的契合之处，守住其中不可替代的韵味，新的表达才有根基。为当下的人提供新的审美感受与生活选择，传统才能获得接续发展的现实依托。

更好传播地方特色文化，既需发扬自身特点，也要契合多数人的认知。上世纪90年代，延吉街头的招牌也经历过“野蛮生长期”，文字不规范、翻译不准确，导致外地游客常常“找不着北”。规范双语排布、纠正翻译差错，让地方特色有了更清晰表达，也便利了人们交流。

本地人耳熟能详的唱词、习以为常的习俗，外来者未必能够领会。陕西汉中的汉调桄桄演员在直播间唱戏，发现有些外地粉丝听不懂，便用投影展示唱词字幕。细心体察公众的疑问，把人们读不懂、看不明白的地方讲清楚，方能为一方文化觅得更多知音。

讲得通俗，不是把文化讲浅。解释一项习俗的来源，讲清一种技艺的独到之处，让人懂得表象背后的智慧，往往比罗列专业名词更见功力。一方文化走向更广阔的天地，离不开这样的耐心与诚意。

在江西景德镇陶溪川，来自不同国家的“洋景漂”驻场创作，互访工作室、交流材料与技法，同当地窑厂师傅合作烧制作品。外来创意借助本地手艺落地，本地创作也从不同的审美经验中获得启发。

接纳新的创造者，需要开放的胸怀，也需要切实的支持。让新来者找得到请教的师傅、拥有创作的空间、获得展示的机会，热爱才能化为持续投入的行动。当越来越多人能在这里施展所长，一方文化积累的技艺与智慧，就有了更广泛的传承力量。

习近平总书记指出：“多姿多彩的地方特色传统文化，共同构成璀璨的中华文明，也助推经济社会发展。”珍惜一方特色，善于向外讲述，乐于与人共创，地方文化便能在保持自身韵味的同时，成为更多人的精神滋养。

从一条街巷走向更广阔的天地，让不同地域的人在相互欣赏中加深理解，在接续创造中增进认同，中华文化的生机与活力，也就在这些可亲可感的日常中愈发蓬勃。

作者：孟繁哲

原标题：为一方文化觅得更多知音（评论员观察）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com