人民日报 2026-10-14 11:07:47

【关键词】信用

【事件】前不久，广东佛山一名商铺租客因短期开支增加、现金流紧张，房租逾期半月未能支付。房东上门了解实情后，主动买下店里一根烤肠，转账两万元纾困，宽慰对方先拿去用、租金不急，还计划后续为其减免部分租金。这种人情味，得到网友点赞。

【点评】

租客平日踏实经营、数年按时交租，用日复一日的履约，夯实个人信用。正因此，房东并没有因为一次偶然的逾期，就给租户贴上“失信”的标签，而是体谅难处、伸出援手。这引人思考：规则刚性与人性关怀，完全可以兼容并济。

在陌生人社会，规则的重要性不言而喻——它以清晰的制度替代私人信任，让人际交往获得稳定预期。然而，凡事都有两面性。组织社会学领域有观点认为，治理倘若过度依赖规则刚性，就容易导致执行僵化、人心疏离。规则作为“稳定锚”，划定边界、守住底线；情感作为“润滑剂”，消融隔阂、调和矛盾，二者都不可或缺。

从个体案例拓展到社会运转层面，需要一套可量化、可追溯的信用体系作为支撑。浙江杭州推行信用免押，以个人信用替代押金担保；不少酒店推出“信用住”，离店自动结算房费；有的住房租赁平台为守信租客提供押金减免、租金月付等便利……近些年，基于信用的制度探索不少，初衷是赋予守信者实实在在的便利，让无形的信任转化为可感知、可使用、可累积的社会资产。

守信者受益、失信者受限，当守约成为全民自觉、诚信成为普遍共识，规则、制度的运行会减少摩擦，社会运转更高效，人与人的相处也会更从容。

另一方面，规则也可以为信任留有余地。近年来，税务部门推出“首违不罚”清单，对首次、轻微且及时改正的部分违法行为不予处罚。在法理框架内察实情、通人情，这种刚柔并济的治理逻辑，不是放松标准、疏忽纵容，而是对个体复杂处境的理解包容。

当然，基于信任的包容审慎，绝不意味着对失责行为的姑息。信任的赋予，从来不是无条件的单向让渡——只有具备履约意愿、主动正视问题并积极沟通的行动者，才值得被给予“缓冲区”；反之，则须受到刚性约束。精准区分“无心之失”与“恶意违规”，就要完善好、利用好社会信用体系。让守信者获得便利，让失信者付出代价，这也是当下实现精细治理的重要考题。

“法者，天下之仪也”“诚信者，天下之结也”。法与信，在中国文化的源流中都拥有十分特殊的分量。规则筑牢社会秩序，信任拉近人心距离，二者相济，正是中国式现代化的一个治理优势。

作者：孔德淇

原标题：规则筑底线，信任聚人心（暖闻热评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com