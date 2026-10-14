人民日报 2026-10-14 11:08:26

平陆运河通航后，一些人拿“两广博弈论”带节奏：“最受伤的是广东”“广东人民不开心了”。事实果真如此？评论区里，广东网友一句“隔着屏幕为老表开心”表明：同饮一江水、岭南一家人，“博弈”之说没市场。

高铁、机场等规划出台，往往也伴有类似言论。为何总有人热衷于此种“博弈论”？因为对立有流量。默认蛋糕就这么大，你多一口，我就少一口，这套旧思维，早该被摒弃了。

高质量发展走出区别于零和博弈的新路：不是抢蛋糕，而是共同把蛋糕做大、做优。

先看广西，平陆运河运的是什么？从近期航船作业情况来看，货物多为建材、矿产等制造业原料，还有水果等农副产品。西南地区货物经运河出海，较传统出海路径缩短内河航程约560公里，综合物流成本降低18%至30%。成本较为敏感的中低价值产品，可以更便宜地走向世界。

再看广东，多数港口的远洋干线、高附加值外贸和深水大船业务基本盘稳固，不受新航道影响。

长远而言，平陆运河的开通，促成了区域航运格局的互补优化，而非简单的“此消彼长”。西江长洲船闸等节点的拥堵缓解，能缩短广东本地货物的过闸等待时间。同时，“广东制造”面向东盟出口也多了新路径，增强了供应链应对枯水期、台风等风险因素的韧性，实现从“单向东出”到双重选择的升级。

所以，看起来最该“着急”的广东，不但不慌，反而把新通道当成新跳板。通航第二天，作为粤港澳大湾区面向大西南门户枢纽的肇庆，就召开了肇庆港高质量发展座谈会，研究如何借“西江通海”的东风，推动港口转型升级。一些人看到的竞争，在战略决策者眼中是机遇。

更多案例证明，区域发展是竞合关系，而非单纯竞争。曾有人认为，浙江应担心上海洋山港建设“抢”走远洋业务。如今错位发展，宁波舟山港越做越强，货物吞吐量连年保持世界第一。无论是京津冀协同发展、长三角一体化，还是粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈建设，整盘棋下好了，大家都是赢家。

多条出海通道，有利于把资源优势、区位优势更好转化为高水平开放、高质量发展胜势。作为西部陆海新通道骨干工程，平陆运河“一子落”，带动“全局活”。西部向海，激活国内国际双循环新动能，打开发展新空间；北部湾港服务西南、连接东盟的能力提升，更多开放末梢有望变高地。

习近平总书记强调，“牢固树立全国一盘棋思想”“既为一域增光、又为全局添彩”。推动高质量发展，尤须打开格局。看平陆运河，不能仅限于单个省份，它让“向海图强”从一地梦想变成共同机遇。这是中国进一步扩大开放的主动作为，关乎区域协同发展质量。

打开视野，在一些国家内部，州与州、城与城之间甚至会为资源争夺不休，难以平衡。中国则能实现跨地域协同和联动，共享机遇、共谋发展，这种鲜明对比，彰显制度优势。

竞争变竞合，分蛋糕变做蛋糕，统筹局部与整体，这是平陆运河折射的经验，也是中国式现代化给世界的启示。

（摘编自“人民锐评”微信公众号）

作者：常言道

原标题：从平陆运河看“竞合”（人民锐评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com