人民日报 2026-10-14 11:09:17

又是丰收季节。稻浪翻滚，瓜果飘香，袅袅炊烟里蒸腾着中国人的好日子。

“吃了吗？”这句平常的问候，藏着人与人之间最朴素的牵挂。出门在外，家人惦记的是“好好吃饭”；朋友相见，常说“一起吃饭”；逢年过节，无论相隔多远，人们总要想办法聚到一张餐桌旁。

悠悠万事，吃饭为大。一顿饭的分量，从来不只在碗中。它关乎一家人的日子，也关乎人与人的相处，更沉淀着一代代人共同的生活记忆。

过去，人们盼的是三餐有着落、吃得饱；如今，越来越多人讲究营养均衡、应季新鲜、口味多样。餐食的变化，是生活水平的提升，也是幸福生活最真切的体现。中国人讲究好好吃饭，不只是为了满足口腹之需，更蕴含着把日子过好的朴素追求。一桌热饭，有荤有素、有滋有味，正是寻常日子踏实、舒心的模样。

一餐饭的意义，在家人团聚时显现得更为真切。小时候吃饭，常听长辈说：“等人齐了再吃。”无论回来得早或晚，家人总要等到围坐一桌，才开始这一餐。饭桌也许不大，盛满一家人的牵挂；饭菜可能普通，因为团聚有了难忘的滋味。一餐饭里，蕴藏着中国人对团圆的珍视，寄托着对亲情的眷恋。走得再远，记忆里总有一桌熟悉的饭菜，让人想起家的温暖。中国人心中家的概念，在饭桌旁变得尤为具体。

“盘飧市远无兼味，樽酒家贫只旧醅。”在中国人看来，吃饭是社会交往、情感交流的重要方式。客人来了，添一副碗筷；朋友相逢，加几道菜。围坐于餐桌旁，人们在问候礼让、彼此照顾中传递心意，也在家常叙谈中增进了解、培养感情。看似寻常的餐桌礼仪，体现长幼有序、宾主有别、彼此尊重的交往规范，也让人与人之间的相处多了情谊和温度。

饭桌承载的不只是食物，还有传统文化。川鲁粤淮扬，闽浙湘本帮，中国各地的饮食风味各有千秋，但在不同的滋味背后，都蕴藏着顺应自然、中庸平和的智慧。“不时不食”是对自然节律的体察，“五味调和”是对平衡之道的追求，“饮食有节”是知止有度的自觉。这些在长期生活实践中形成的文化观念，经过岁月沉淀，成为融进民族血脉的文化记忆。一餐一饭，其意义不仅在于个人生活的甜美，也让中华文化在烟火日常里绵延不息。

“老百姓的生活是家事，更是国事。”解决好吃饭问题，始终是治国理政的头等大事。从满足温饱，到充实“菜篮子”“果盘子”，再到实施国家粮食安全战略，保障粮食和重要农产品稳定供给，一项项民生举措，归根到底是为了让千家万户的餐饭有保障、有滋味、有品质，让老百姓的日子过得更踏实、更舒心。这是共产党人为人民谋福祉的真切体现，也是中国式现代化民生为大的生动写照。

一餐一饭，最见生活本色，映照时代变迁。好好吃饭，体现着中国人朴素的生活哲学，也寄托着对美好生活的向往期待。烟火不息，饭香常在，千家万户的幸福，在这一餐一饭中不断升腾。

作者：石天琼

原标题：烟火不息 饭香常在（金台随笔）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com