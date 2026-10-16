话题四：峰会之后看创新

2026-10-16 15:56:00

10月24日至25日，2026世界青年科学家峰会将在温州举行，以“汇聚天下英才 共创美好未来”为主题，以“AI时代的全球青年行动——构建可持续发展的未来”为年度议题，计划邀请近800名代表参会、其中外宾近300人。2024年，世界青年科学家联合会业务总部落户温州，标志着温州正式迈入国际科技合作枢纽城市行列。七年来，117个创新平台、1244个前沿项目在温州落地生。一场盛会，聚的是才，蓄的是城市的明天——青年科学家与温州的“双向奔赴”，值得每一个普通人注目。

1、请参赛者围绕所提供的素材，自拟题目，联系生活实际，撰写800字至1500字的原创评论，力求导向正面，观点鲜明。

2、团队参赛选手请将参赛作品直接提交给所属团队负责人，由负责人分类汇总后在规定的截止时间前，填写《温州市第十三届时政评论挑战赛作品报送汇总表》，将所有作品统一打包发送至邮箱wzpinglun@163.com。团队参赛选手需在作品标题下注明参赛信息，格式为（团队名+姓名+联系方式）。

3、个人参赛选手直接将作品发送至邮箱wzpinglun@163.com，文件名格式为（时评赛+姓名+联系方式）。

4、作品须在2026年11月10日前提交赛事组委会。

本文转自：温州新闻网 66wz.com