法治日报 2026-10-19 08:23:53

10月18日凌晨，演员吴越发文揭露自己的形象被AI换脸技术盗用于直播带货，骗钱牟利，痛斥“太恶劣”。

10月18日凌晨，演员吴越发文揭露自己的形象被AI换脸技术盗用于直播带货，骗钱牟利，痛斥“太恶劣”。对于此类利用AI仿冒名人形象、声音等进行直播带货的行为，《法治日报》律师专家库成员、北京威诺律师事务所高级合伙人焦圣成律师表示，首先这种行为侵犯了被仿冒者的姓名权、声音权、肖像权。其次，如果利用AI仿冒他人声音直播带货，有言论失当、销售假冒伪劣产品等行为，造成被仿冒者社会评价降低的，还可能侵犯其名誉权。 关于仿冒者的侵权责任，根据民法典第一百七十九条、第九百九十五条等规定，侵权方应承担停止侵害，为被侵权人消除影响、恢复名誉，赔偿损失，赔礼道歉等民事法律责任。 如果相关虚假宣传情节严重，涉案金额较大，或者具有非法占有为目的，仿冒者还可能涉嫌构成网络直播带货型的虚假广告罪、诈骗罪等刑事犯罪。

来 源：法治日报

原标题： 演员吴越自曝遭AI换脸用于直播带货

记者 张博 见习记者 张婉莹

本文转自：温州新闻网 66wz.com