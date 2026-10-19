一次相遇催生首家民资研发机构 高能级科创平台点燃全链“化学反应”

温州日报 2026-10-19 08:23:54

一场峰会邂逅，催生一家民企研究院；一次院士结缘，激活一条高分子产业创新链。

温州网讯 一场峰会邂逅，催生一家民企研究院；一次院士结缘，激活一条高分子产业创新链。

“成立5年，我们已累计实现科技成果转化产值3亿元，去年实现研发创收1100万元。”近日，记者到访浙江金田高分子材料研究院有限公司（以下简称“金田研究院”），办公室主任杨守雅自豪地介绍说，研究院串联起上下游50余家企业构建协同创新网络，推动传统高分子产业向高端新材料赛道跃升。

在2019年首届世界青年科学家峰会上，我市国内聚烯烃薄膜龙头企业——金田新材股份有限公司董事长方文彬与杨玉良院士相遇，这看似偶然的会面，在龙港落地孕育出温州首家民企全资控股的新型研发机构——金田研究院，成为青科会链接顶尖智力资源、赋能民营经济创新蝶变的生动缩影。

牵线赋能

院士支招，民企自建研究院破局

龙港作为“中国印刷材料交易中心”“中国非织造材料产业集聚示范区”，传统印刷包装产业转型升级面临诸多技术突破瓶颈，深陷同质化竞争的红海。

为此，方文彬借首届青科会之机结识杨玉良院士，开启产学研深度合作。2021年，杨玉良院士向企业传递政策信号，建议金田牵头组建独立的企业研究院有限公司。在院士的指导与推动下，金田联合上下游两家民企自筹2000万元，创新体制机制成立浙江金田高分子材料研究院有限公司，聘请杨玉良院士担任首席科学家，搭建院士工作站，打造独立法人、市场化运营、自负盈亏的新型研发机构。

研究院锚定高性能高分子膜材料研发与高端材料国产化替代，打造“实验室研发—中试验证—企业落地”全链条转化通道，配备全套先进材料检测、中试设备，组建 “院士+国家级人才+青年骨干”科研梯队，破解民营企业创新“人才第一公里”难题。同时研究院实行五年不设盈利考核的宽松科研机制，推行成果利益共享机制，技术团队可按产品销售额5%—15%获得分成，充分激发科研人员产业化积极性。

“平时我们遇到技术难题，可随时向杨院士团队求助，杨院士本人每年都会来研究院蹲点几次，今年8月在龙港常驻一周，为当地企业创新把脉问诊。“杨守雅告诉记者，“我们服务企业的销售经理经常带领研究院科研人员一起跑市场，一方面为产品开拓市场撑腰；另一方面科研人员也可根据客户反馈，优化迭代产品性能，凝练新课题、研发新产品。”

“金田新材内部依旧设有研发部门，而‘自立门户’的研究院则重在服务于全产业链，向外释放承上启下的‘化学反应’。”在金田研究院的展厅内，研究院资深工程师胡卓荣博士一边展示展品一边介绍道，一项热封膜工艺技术精准捕捉到下游印刷包装企业的共性难题，在杨院士团队支撑下成功攻关，不仅荣获省科技进步奖二等奖，更助力主体企业三年新增产值24亿多元、利润4亿多元。

金田研究院发展的时间线，折射出青科会赋能产业蝶变印记。历经数年深耕，金田研究院交出亮眼成绩单：主导制定1项国家标准、5项行业标准，凝练15项可产业化科技成果；自研高性能隔膜、环保功能膜批量供应新能源、食品包装龙头企业，多款产品实现进口替代，帮助合作企业原材料采购成本下降15%—30%。研究院还以技术入股孵化一家龙港新材料公司，该企业落地首季度销售额突破3000万元。

聚智向新

多点开花，科创平台矩阵持续壮大

金田研究院的诞生与发展不是孤例。青科会的价值，不止于会场内的学术交流，更在于把在青科会舞台上邂逅的技术、人才、资本等创新资源，在会后转化为“发展红利”。

七年来，青科会持续发挥聚才引智、成果转化、平台孵化的溢出效应，一个个科创平台多点开花，一项项科技成果从样品转化为产品，一家家科技型企业破土而出……

在新能源赛道，温州大学碳中和技术创新研究院院长侴术雷依托青科会持续对接全球创新资源，带领团队攻克钠离子电池普鲁士白正极材料规模化生产难题，实现量产出货。华中科技大学温州先进制造技术研究院落地硅太阳能电池高性能电子浆料项目实现产业化，打破国外技术垄断，被认定为省级工业新产品。

在生命健康领域，天津大学温州安全（应急）研究院欧来良教授团队研发的血液净化吸附装置实现量产；上海大学温州研究院启动建设“医创荟”医疗器械全链条创新转化平台，布局20余项产品管线。

与此同时，中国眼谷、中国基因药谷、中国（温州）数安港、中国（温州）新光谷、中国（温州）智能谷等“一港五谷”特色科创平台蓬勃发展，承接峰会创新资源，实施 “拨投联动”“二次救济”等成果转化新模式，帮助实验室成果加速走向生产线，推动我市改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、前瞻布局未来产业。

回眸过去七年，温州借助青科会契机，累计推动落地117个创新平台、1244个前沿科创项目；引育75家高能级科创平台，科创孵化载体总面积突破千万平方米，高新技术企业数量增长2.6倍，达到4772家。世界青年科学家创业孵化器、创业园、创业基金协同发力，构建“一器一园一基金一城一中心”创新载体集群，为硬科技初创团队提供场地、资金、孵化全链条服务。

采访手记

峰会有时，回响声声。

从杨玉良院士与金田的一次相遇，到遍布温州各个产业赛道的科创平台集群；从单个技术攻关项目，到全产业链协同创新网络，青科会持续搭建起全球科学家与温州民营企业对话对接的桥梁，把一次性峰会交流，转变为常态化深度融合科技创新和产业创新的协同生态。

温州依托青科会，立足民营经济根基，强化企业科技创新主体地位，加快打造聚合创新要素的核心枢纽——高能级科创平台，持续把高端智力资源导入本土产业土壤，撬动民企民资流向高新技术产业领域，因地制宜大力发展新质生产力，走出一条“峰会搭台、科学家赋能、企业唱戏、产业升级”的创新发展之路。

来 源：温州日报

原标题： 一次相遇催生首家民资研发机构 高能级科创平台点燃全链“化学反应”

记者 周大正

本文转自：温州新闻网 66wz.com