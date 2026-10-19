温州日报 2026-10-19 08:23:54

昨天下午1点半，市区马鞍池公园樱花园里，一场“武术+语言伙伴”中美文化交流活动，就在拳风与惊叹声中开场。

温州肯恩大学的美国交换生跟着社区居民学习八段锦。记者 苏巧将 摄

温州网讯 起势、转身、出拳，两名温州小朋友一套拳耍得刚劲利落，温州肯恩大学10余位交换生瞪大眼睛，发出惊叹“Wow”……昨天下午1点半，市区马鞍池公园樱花园里，一场“武术+语言伙伴”中美文化交流活动，就在拳风与惊叹声中开场。

“我叫方勇毅，勇敢的勇，毅力的毅。”美国姑娘Mariah Weatherspoon向中国朋友介绍自己，她从小看李小龙、成龙的功夫电影长大，很喜欢中国武术。有人打趣：“就她这名字，倒像个练武之人。”

另一边，市民郑影雪带着孙女，对中文名叫温仁宇的美国小伙说：“我今年70岁，我的英文虽然很菜，但敢开口。”二年级的南博文仰头看着美国大姐姐，憋了半天蹦出“Hello”就卡壳了，只好手舞足蹈地比划，逗得周围人直笑。交流虽然吃力，倒也热闹。

随后，武术教练招呼大家围成圈，传授八段锦和太极拳。方勇毅跟着抬手、沉肩，动作虽生涩，却学得认真，看来“练武奇才”名不虚传；温仁宇学着一招一式，郑影雪在一旁轻声提醒“慢一点，呼吸跟上”。拳架起落间，语言不通的地方双方就用手势和笑容补上。

温州肯恩大学老师蒋浩洁说，温州太极拳运动队每周两次为美国交换生提供专业教学，而走进公园的交流比课堂教学更为直接，同时市民也可因此参与中美语言伙伴项目与学生结对活动。今后，每周日下午1点30分，马鞍池公园都会上演这样的中美文化交流。武术与语言，正架起中外文化交流的桥梁。

来 源：温州日报

原标题： 这场中美文化交流，笑声比语言多

记者 黄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com