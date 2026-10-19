从场景中来到产线上去 温州用AI接住温州制造的未来

温州日报 2026-10-19 08:23:54

从鞋业、服装到汽摩配、电气、泵阀、眼镜，AI落地场景正在温州的产业土壤里加速生长。

温州网讯 昨天，首届温州人工智能产业博览会进入第二日。2.5万平方米的展区里，人潮依然涌动，但比人流更密集的，是展台前一个接一个的务实追问：这条产线能不能改？改造周期多长？良品率能提几个点？当不少展会还在比拼模型参数时，“落地”成为了本届展会的高频词。

AI从“炫技”走向“落地”，车间里见真章

这些追问，在浙江加西雅智能装备的展位上有了答案。搭载AI的断路器全链路精密制造系统，让无人化黑灯全流程生产成为现实：4条全自动模块化断路器智能产线投用后，人效提升11倍，单线月产能突破120万极。这不是样机演示，而是“跑”在车间里的成熟方案。自推进自动化向智能化转型以来，加西雅智能装备整体年营收已超5000万元。

另一侧，一台四足机器人迈步、转向、稳稳上下台阶，步态从容，引来观众驻足。万宏控股联合云深处，以机器人为载体，把智能方案装进应急巡检、能源管理、低空协同等一个个具体场景里。“传统四足机器人交付后，客户往往要自己写代码、调参数、训练模型，二次开发漫长，‘万宏’从一开始就奔着落地去，交付即可执行任务。”万宏控股有限公司副总裁袁梦介绍说。

AI的触角，还在向城市和社区延伸。在豪鲸科技展位，智能配送车已驶入温州15个小区，并将版图一路扩展到上海、重庆、杭州、苏州、扬州等城市。总经理郑滋青透露，去年8月，豪鲸科技与中通快递旗下平台“兔喜生活”签下三年2万台、总价值7亿元的智能配送设备订单。

场馆之外，欧拉姆阀门柔性制造云平台接入AI后，生产排程效率最高提升400%，订单交付周期从20天缩短至5天，库存周转率提升30%，生产成本下降35%；浙江恒齿传动上线“AI在线选型系统”后，海外客户咨询响应时间从12小时以上压缩到2小时，订单转化率提升25%，2026年一季度销售额逆势增长20%；乐清天正电气卓越级智能工厂覆盖60余条生产线，以数据驱动自动排产和能耗管控，生产效率提高25.11%；瓯海企业推出的AI智能眼镜Looktech，在同等产量下产值达到传统眼镜的6倍，一场展会拿下900万元订单……

一位来自深圳的参展商在展台前感慨：“别的地方在比模型参数，温州在比谁更懂车间。”

制造业的“家底”，就是AI的“试验场"

温州办这场展会，凭的是什么？

答案藏在数据里：14万余家制造企业、9300余家规上工业企业、20余个国家级产业基地，这是温州最厚的“家底”。

在中国人工智能学会智能产品与产业工委会秘书长袁铭宏看来，具身智能当下最大的痛点恰恰是“Demo很漂亮、落地很难”，而温州密集的制造企业、供应链和应用场景，恰好构成了技术反复训练、验证、迭代的“试验场”。

作为国内自动化及智能装备用减速电机领军企业，台邦成立元启智造公司，精准切入机器人关节减速机配件。“我们没有从零建场景，而是把原有产线改成新产线，让存量产线变成新产品的验证线。”作为参展企业之一，台邦电机副总裁陈泓羽说。

亚龙智能装备则把训练场设在“课堂”里，展位负责人陈一杰表示，教育智能装备是亚龙的核心业务之一，产品服务全球超万所院校，每年超2000万名学员使用。这些院校和课堂，不是临时搭建的演示厅，而是产品持续运行、暴露问题、收集反馈的真实应用场景。场景在“跑”，数据在积累，人形机器人技术便有了反复训练、验证、迭代的土壤。

从鞋业、服装到汽摩配、电气、泵阀、眼镜，AI落地场景正在温州的产业土壤里加速生长。

政策“先手棋”，铺就落地“底座”

AI能在车间里跑起来，靠的不只是企业的敢闯。温州设立全国首个市级人工智能局，构建“3412”工作体系，系统推动“八个先行”，把政策、数据、服务一并铺到产线门口。

政策工具箱直指企业转型的痛点：算力券、模型券按合同金额最高30%补贴，年补助额不超过50万元；设立总规模超70亿元的AI产业基金群，统筹超200万平方米产业空间保障拎包入驻。数据基础设施同步夯实。作为全国唯一全面承接六项国家数据基础设施建设试点的“大满贯”城市，温州已归集公共数据超1500亿条，落地54类全国性数据源。

制造企业拥抱AI，最常见的梗阻是“需求说不明白，技术接不上线”。温州培育的“AI行业翻译官”，做的正是把车间“行话”译成AI“技术话”的活。截至今年7月，这支队伍已超千人，累计走访亿元以上规上企业869家，开展入企服务2000余次，落地泵阀、电气、鞋服等特色行业标杆场景6个。

产业集聚效应随之显现。目前，温州已汇聚AI生态企业1145家，AI领域省级以上领军人才51人。

政策、服务、数据共同托底，AI落进产线的路正越铺越实。

记者手记：AI这道题，温州用产线作答

在此次博览会的开幕式上，温州市工商联副主席、泰昌集团董事长兼总裁张鹏飞直言，智能化已经不是一道选择题，而是一道必答题，到2030年，能够赢得发展主动的企业，一定是主动拥抱AI的企业。

拥抱AI，不是赶时髦，而是把技术落到产线上。答得早，产线先跑，答得实，订单先落。2030年并不遥远，赢得主动的，不会是等风来的企业，而是那些主动拥抱AI、把AI落到车间里的企业。

考场已设，温州企业正用扎实的产线作答。

来 源：温州日报

原标题： 从场景中来，到产线上去 温州如何用AI接住温州制造的未来

记者 邓帆慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com