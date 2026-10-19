温州日报 2026-10-19 08:37:01

据悉，共青团温州市委自10月12日启动志愿者招募，短短一周内共有数千名志愿者报名，经过初筛、审核、面试等多轮选拔，最终确定301人。

温州网讯 昨天下午，温州大学南校区岩松堂，301名“小瓯柑”举起右拳，字字铿锵：“我宣誓，志愿服务2026世界青年科学家峰会，尽己所能，乐于奉献，坚守岗位，服务大会……”301道年轻的声音汇成一句宣言，2026世界青年科学家峰会志愿者出征仪式暨集中培训就此启幕。

“瓯柑是温州特产水果，有着活力暖橙的鲜活颜色、苦中带甜的独特味道和一果多瓣的生态形状，它代表了温州青年志愿者热情洋溢、吃苦耐劳、团结向上的品质。”“小瓯柑”这个名字背后，是301个具体的人，在本届世界青年科学家峰会中，他们将参与各项活动会议、车站机场、保障酒店等点位的志愿服务工作。

据悉，共青团温州市委自10月12日启动志愿者招募，短短一周内共有数千名志愿者报名，经过初筛、审核、面试等多轮选拔，最终确定301人。他们中有来自市内外高校的优秀学子，也有部分少先队员代表，不少人靠着外语、摄影摄像等一技之长脱颖而出。他们中还有从“大场面”里走出来的老面孔。来自温州商学院的志愿者代表谢思桐，曾先后参与温州马拉松、2025世界青年科学家峰会、第十五届中国国际园林博览会等重大活动。

对标国际峰会高标准服务要求，当天的岗前集中培训搭建了完整课程体系，涵盖青科会活动概况、外事接待规范、会务实操技巧、志愿者形象塑造、应急处置方法等内容，同时融入温州人文历史、科创发展专题课程，帮助志愿者读懂瓯越文化、熟悉城市创新实践。

现场同步开展礼仪演练、情景模拟实训，把服务场景搬进课堂。“双手自然交握置于腹前，双脚呈‘丁字步’——一脚脚跟靠于另一脚脚窝处，两脚尖微向外展。这种站姿既端庄优雅，又有利于长时间站立保持稳定。”浙江安防职业技术学院教师蔡可人讲授志愿者礼仪，她走到志愿者中间，一点点抠细节。蔡可人认为，礼仪不仅关乎个人形象，更关乎国家形象，在世界级峰会上，志愿者更应尊重不同国家的文化习俗，避开他人的隐私与敏感话题，为来自世界各国的科学家们提供热情真诚的服务，展现大国青年的风采。

老师台上讲的内容，字字句句都落入志愿者心里。一名“小瓯柑”说，印象最深的是老师讲到的“共情式服务”——志愿服务不只是给来宾指指路、传递物料这么简单，还要注意沟通的分寸感、时间观念以及文化差异。

峰会未至，“小瓯柑”们已整装待发：“让我们满怀热忱，做好每一项服务保障，以点滴付出传递温润之州的待客温度，向世界展现温州青年的鲜活力量。”

来 源：温州日报

原标题： 微光聚焰，301名“小瓯柑”集结出发

2026世界青年科学家峰会志愿者出征侧记

记者 潘培期 实习生 黄耀毅

本文转自：温州新闻网 66wz.com