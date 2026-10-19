温州日报 2026-10-19 08:37:00

昨晚，永嘉县公共文化中心剧院，永嘉昆曲青春版《白蛇传》首演，33名永昆新人登台亮相，献演毕业大戏。

温州网讯 昨晚，永嘉县公共文化中心剧院，永嘉昆曲青春版《白蛇传》首演，33名永昆新人登台亮相，献演毕业大戏。

女小生董锦璇饰演的许仙一袭青衫登场，唱腔刚落，男小生“孙正宇版”许仙从侧幕款款而出，男女版许仙登上同一舞台。两人一刚一柔，水袖翻飞、武戏腾挪，观众掌声热烈。

台下，戏迷郑玉蕊看得格外投入。“孩子们都才十七八岁，有这样精彩的表演，非常难得！”永嘉昆剧团在县城演的戏，郑玉蕊几乎每场不落，对老演员，她心里有底，对这批孩子，她期待更高，“他们是后继力量，后浪推前浪。新鲜血液进来，永昆才能生生不息。”

这批学员2020年由永嘉昆剧团招收，委托浙江艺术职业学院订单式培养，6年来寒暑苦练。登台之前，这群年轻人已捧回一个个沉甸甸的奖项：叶珈绮获第二十八届全国少儿戏曲“小梅花”称号，王禾渺获第九届浙江少儿戏曲“小金桂”称号，麻嘉楠主演的《雷峰塔·盗草》入围第五届“梨花杯”全国青少年戏曲教育教学成果省级选拔展示活动……

《白蛇传》中“游湖”“盗草”“水斗”“断桥”等折子，涵盖昆曲最吃功底的唱念做打。作为毕业大戏，这既是对33位学员六年学艺成果的集中检验，更是一次“以戏带功”的硬核考核。六位白素贞、四位小青、两位许仙同台演绎，生旦净末丑全行当亮相，多位主角同台飙戏，老演员们跑龙套，尽显永昆风采。

“这批孩子太可爱了，他们自有一种表现欲，有创造力。”《白蛇传》导演林为林介绍，这出大戏富有永昆韵味，以青春方式创新演绎，剧中小和尚念白采用地道永嘉方言，白娘子与许仙则用正宗昆曲念白；团队更以“武戏文做”的创新方式演绎，《断桥》中大幅增设许仙的武戏戏份。

600年永昆新生，精彩演绎背后，藏着不为人知的艰辛。河南籍学员李毅排练中脚部受伤，仍带伤参演，从零苦学温州话，以演绎艄公；沙一涵自我加压，挑战2.5米高台翻越……每一招一式都写着这群“00后”对永昆的热爱与坚守。

永嘉昆剧团目前在编人员32人，33名学员学成归来后，剧团力量将得到有力补充，足以撑起一部部大戏。团长徐律介绍，剧团计划实行“考编入团+演艺公司国企聘用”双轨机制，留住新人，实现“一个都不能少”的目标。

来 源：温州日报

原标题： 新一代永昆人登台亮相 男女版许仙同台演绎《白蛇传》

记者 金朝丹 永嘉融媒记者 李彩云

本文转自：温州新闻网 66wz.com