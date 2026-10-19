温州都市报 2026-10-19 08:47:00

近日，“教育环温行”媒体采访团先后走进温州市实验小学桃花岛校区、温州市第十四高级中学、温州市籀园小学、温州市瓯海区第二外国语学校，以光影和文字记录温州家校社协同育人教育托举新时代少年成长的鲜活图景。

温州网讯 近日，“教育环温行”媒体采访团先后走进温州市实验小学桃花岛校区、温州市第十四高级中学、温州市籀园小学、温州市瓯海区第二外国语学校，以光影和文字记录温州家校社协同育人教育托举新时代少年成长的鲜活图景。

AI+家庭实验室

“大拇指”陪伴“小脚丫”共成长

走廊上，玩转“空气炮”、操控机器狗，孩子们玩得不亦乐乎；云上空间内，智能体“小脚丫”正为孩子们答疑解惑……这一幕幕生动的科学实践场景，在温州市实验小学桃花岛校区上演。

该校德育副校长孙洲介绍，自2004年在全国首创家庭实验室项目以来，学校持续迭代家校协调育人体系，创新打造“三立方”家长培育模式，推出了“大拇指”协同育人品牌，并搭配FM幸福力课程与“363成长模式”，引导家长涵养“悦纳、尊重、责任”的家教观念，结合AI发展浪潮形成“9211”空间格局，推动家庭实验从传统探究走向智慧化云端。

同时，学校还建立起“科学合伙人机制”，邀请高校专家、有理工背景的家长入驻，为孩子提供一对多指导，鼓励家长从“旁观者”转变为“家庭指导师”。该校校长谢作长表示，教育是一场漫长的接力，以技术赋能学习之外，一所学校的品质更取决于相互成全——学校搭台、家长出力、社会赋能，助力孩子们在成长的道路越走越宽、越走越远。

玉兰亭舍牵家校

“三团” 联动搭建育人舞台

一抹中国红，赓续文脉家风；一方智慧灰，铺筑共育根基；一瓣生命绿，舒展少年活力。走进温州市第十四高级中学，三色交融的育人画卷徐徐铺展，映照出学校“博学笃行，蔚为国用”的厚重校训。

“玉兰亭·家校舍是一处开放空间，这里不仅是会议室，更是家校沟通厅、亲子温情角、社群活动广场与文化浸润长廊。”该校校长陈芝飞表示，玉兰亭·家校舍中构建起了“家长导师团、宣讲团、帮帮团”三团联动机制：导师团进课堂讲生涯，宣讲团传家风，帮帮团参与校园治理，让家长由旁观者变共建者，并联动非遗课程、生涯教育、平安校园，形成“小空间激活大协同”的育人闭环，助力孩子们全面发展。

“许多人认为教育只是学校和老师的事情，其实不然，教育与家庭也密不可分。”家长导师团成员黄女士说，步入高中后，听过家长们行业经验的孩子对未来有了更清晰的目标，有事也会与家长分享。

深耕“芝麻开门”

让“好学深思”扎根校园

来到籀园小学，校门上方“好学深思”四字格外醒目，该校校长张延银介绍，这是来自清代隶篆书法名家吴廷康的手笔，由此这个校门也被命名为“好学门”，意在让“好学深思”成为每个孩子进入学习世界的起点。

如何让孩子们好学深思呢？该校党委书记戴小军表示，历经二十余年探索，学校构建起了“学校专业指导、家庭常态实践、社会积极补位”的协同育人模式：从三年级起开设家庭实验课，引导学生选题、实验、记录；家长在家中开辟实验角、陪伴探究；社会科研机构与家长导师组成指导团，“请进来、走出去”。六年级学生完成毕业论文答辩，在“芝麻开门”学习中心和云上中心展示、分享、交流，让好学深思扎根校园，枝繁叶茂。

据悉，“芝麻开门”学习中心作为学校推进“家庭实验室2.0”的主阵地，聚焦提升家长的家庭实验指导能力，致力于打破亲子科学实践中“不会教、陪不动”的难题。

以家长成长撬动家校共育

让“生命教育”落地生根

面对“唯分数论”“标准答案”等育人局限，瓯海区第二外国语学校打开新思路，以生命教育为教育哲学，打造了“三段三层三阶九维”家长成长课程体系，搭建起“启真家长·见心工作坊”系列课程及“瓯心父母学堂”特色课程模块，聚焦亲子关系、心灵陪伴，为家长提供深度的家庭教育支持。

家长会后，家长变了，孩子也变了。“孩子上小学后识字跟不上，我特别焦虑。家长会告诉我要给孩子慢慢成长的时间，别总盯缺点，要挖掘优点，家长自己先做好榜样，孩子才会跟着变好。现在我学会相信孩子，孩子也慢慢愿意交朋友了。”说起日益开朗上进的孩子，柳女士满脸笑意。另一位家长王女士也表示，过去因手机问题与孩子冲突不断，如今学会感同身受，女儿反而主动管理时间。

“来的是家长，变的是孩子，成的是生命。”该校校长谢杰妹表示，三年来，近百场大大型主题家长会总是座无虚席，家长在“看见”中蜕变，孩子们也在“被看见”中茁壮成长，绘就了家校社协同育人的新图景。

据悉，家校社协同育人的创新活动正在温州各县（市、区）学校持续展开。

来 源：温州都市报

原标题： “教育环温行”解码家校社协同育人的温州故事 “三立方”让家长从旁观者变指导师

记者 方晨 实习生 钱逸凡 林紫萱

本文转自：温州新闻网 66wz.com