温州都市报 2026-10-19 08:47:51

三位从部队走出的老兵，从原轨道责任区岗位退下来后，今年8月又站到了这支特殊车巡组的队列最前面。

温州网讯 10月18日重阳节，温州轨道交通S1线车厢里，一支平均年龄近58岁的巡防队伍正穿行其间。他们是龙霞站派出所车巡组的三位老警——56岁的王警官、58岁的佘警官、59岁的张警官。三位从部队走出的老兵，从原轨道责任区岗位退下来后，今年8月又站到了这支特殊车巡组的队列最前面。

每天清晨，所部大厅里一声简短的点名，是他们一天的开始。三人轮流带队，整理着装、交代要点，随后领着辅警登上S1线列车，一节车厢一节车厢地走过去。清晨的清冷有他们，晚高峰的拥挤有他们，台风裹着暴雨的日子里，站厅每一处角落也有他们。日复一日，风雨无阻。

“主动预防、靠前服务”，被他们落在脚下每一步。围绕提升轨道见警率、管事率，车巡组精准布防、靶向施策，把车厢巡防、勤务督导、站内巡逻三项任务扛在肩上。今年以来，这支队伍累计开展车厢巡防200余列次、进站巡查100余次。常态化、规范化的精准巡防，推动轨道警务不断向一线延伸，也让“警察就在身边”有了具体的温度和形状。

“我1995年进了特警队，今年3月来到龙霞站派出所，8月成了这支车巡组的组长。”王警官说起这些，语气平静，“这个岗位日常工作非常平凡，大多面向乘客市民，多数是向我们咨询。但我仍然认为，我们这支车巡组的坚守，为轨道治安秩序添砖加瓦。接下来，我也会继续发挥余热，坚守岗位。”平凡，是他们说得最多的词；可正是这份平凡，被他们一天天做到了不平凡。

三位老警官经验老到。除了巡防，他们对站内各项工作也起着督促作用。防汛抗台期间，他们一站站排查隐患，一处一处看过才肯放心；平日里，他们主动担当作为，探索具有轨道公安特点的勤务模式和基层治理机制，动态部署警力，精准投放在高峰时间、高峰站场，把“强治理”举措落进每一次客流涨落的节奏里。军营教会他们令行禁止，警队留给他们把责任二字刻进日常。如今，他们把这些都带进车厢——带进那一声“您好，需要帮忙吗”，带进一句指路的话语、一次耐心的解答。

来 源：温州都市报

原标题： 龙霞站派出所三位老警重阳节坚守车巡一线 “173岁”组合成流动风景线

记者 叶锋 通讯员 单靖贺

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