鹿城区委书记张崇波调研藤桥山福时强调：加快打造共富先行示范样板

鹿城发布 2026-10-19 09:15:02

10月18日，鹿城区委书记张崇波在藤桥镇、山福镇调研时强调，加快打造产城人融合、宜居宜业的和美乡村和共富先行示范样板。

10月18日，鹿城区委书记张崇波在藤桥镇、山福镇调研时强调，要紧扣浙江高质量发展建设共同富裕示范区这一核心任务，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持以“千万工程”牵引城乡融合发展、缩小“三大差距”，围绕“富民”统筹抓好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，加快打造产城人融合、宜居宜业的和美乡村和共富先行示范样板。

在藤桥镇，张崇波先后来到林山新村党群服务中心、浙江浩达智能装备股份有限公司、温州市黎东眼镜有限公司等地。在浙江浩达智能装备股份有限公司，张崇波指出，要坚定不移走“专精特新”发展之路，把技术优势转化为市场话语权，推动更多“鹿城制造”向价值链中高端攀升。在温州市黎东眼镜有限公司，张崇波指出，要在镜片研发、材料创新和设计赋能上持续加力，把“细分赛道”做出技术壁垒和品牌辨识度，以自主品牌建设带动温州眼镜产业从“贴牌加工”向“品牌出海”转型。

在山福镇，张崇波先后来到温州新宇无纺布有限公司、驿头山根村、西洲村、横山街等地。在驿头山根村，张崇波来到百霖瓯柑种植基地，并指出，要锚定“土特产富”做全链条，一手抓标准化种植筑牢品质底盘，一手抓深加工和品牌运营提升附加值，真正把“一棵苗”做成“一条链”、带富“一方人”。在横山街，张崇波指出，要把古驿商埠的肌理保护好，把侨乡记忆的脉络梳理好，让老街成为侨资侨智回归的“第一站”、古驿文化可触可感的“会客厅”。

调研藤桥镇时，张崇波强调，作为省级中心镇，藤桥镇要围绕建强“县城—中心镇—重点村”发展轴，聚焦“城、产、人”三个维度系统发力，持续擦亮“农业强镇”“工业重镇”“文旅名镇”三张名片。要聚焦“城”，以“一带万亩”重塑中心镇域的空间格局，以戍浦江为核心廊道，串联产业带、文旅带、共富带、城乡风貌带，把“地理存量”转化为“发展增量”，形成山清水秀、整洁有序、功能复合的现代化中心镇。要聚焦“产”，以“一园万企”锻造产业高地的硬核支撑，依托温州国家农业科技园区、鹿城经济开发区等平台，持续招大引强、招才引智，构建“龙头企业引领、腰部企业支撑、科技型企业蓄能”的培育梯队，形成“以农养人、以产引人、以旅留人”的闭环。要聚焦“人”，以“一城万人”涵养宜居宜业的城镇温度，锚定人口总量十万人以及每年人口新增万人目标，坚持投资于人，以乡村CEO、农创客、主理人等多元主体引育为抓手，吸引本地人回乡、青年人入乡、创客扎根，集聚教育、医疗等优质公共服务资源，提升基层治理效能，不断增强群众的幸福感、获得感和安全感。

调研山福时，张崇波强调，山福镇坐拥瓯江黄金岸线，拥有金岙荸荠、高山锥栗、瓯柑杨梅等特色产业基地，西坑红色文化、千年古驿文脉与侨乡风情在此交叠共生。要把生态经济板块作为主战场，以山水共富带为引领，紧扣“山水新产业、时尚开新局”定位，以“一轴一带一岛一园一街多点”布局为牵引，使山福的“含绿量”持续转化为发展的“含金量”和群众的“幸福感”。要厚植“农”本底，在“土特产富”中锻造共富硬核，推动四大千亩特色产业从“有规模”向“有标准、有品牌、有链条”升级，实现瓯江山水与城镇管理整洁有序、融合发展，促进共同富裕从单点示范走向全域示范。要激活“文”基因，在侨脉赓续中涵养乡土气韵，深挖古驿道、古民居、红色记忆的当代叙事，发挥侨资源密集的独特优势，引导侨资、侨智、侨青回归山福，把散落各村的古驿记忆、侨乡故事、红色基因串珠成链，形成山福独有的精神标识和文化辨识度。要做深“旅”文章，在全域融合中织密幸福图景，依托生态资源和和美乡村建设成果，聚焦“一老一小一弱”兜牢民生底线，加强平安建设夯实治理根基，用生态吸引人、用服务留住人、用治理安顿人，让群众既能望得见山水、记得住乡愁，也能在家门口享受到与主城区同质同标的公共服务。

张崇波要求，要讲政治、能担当、善作为、守底线，坚持党建引领、破难攻坚、合力奋进，以“六干六拼·攀高争先”行动为总牵引，把重大工作承接好、把重大项目攻下来，在乡村振兴的赛道上跑出“加速度”，以实打实的战果为鹿城“强城行动”筑牢西部基石。

鹿城区领导叶小剑、周岷一同调研。

来 源：鹿城发布

原标题： 张崇波调研藤桥山福时强调：加快打造共富先行示范样板

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com