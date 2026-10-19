小巷里藏着“大”艺术团 十余载坚持公益演出

温州晚报 2026-10-19 09:23:08

鹿城区松台街道蛟翔巷的幽深老巷中，藏着一支200多人的银发艺术团。81岁的李锦胜牵头组建乐友艺术团，十余载坚持公益演出，银发岁月伴着琴声歌声，感染着身边邻里。

艺术团在排练曲目

艺术团参加社区公益演出合影 受访者供图

温州网讯 鹿城区松台街道蛟翔巷的幽深老巷中，藏着一支200多人的银发艺术团。81岁的李锦胜牵头组建乐友艺术团，十余载坚持公益演出，银发岁月伴着琴声歌声，感染着身边邻里。近日，记者来到这条小巷子，听他讲述艺术团的故事。

重拾少时热爱

老巷出现一支银发艺术团

10月14日上午9时许，记者刚到蛟翔巷社区里瑞巷巷口，就听到一阵二胡与笛子的伴奏声，循着声音走到里瑞巷47号，门前站着三名老人正讨论演唱时的换气技巧，往屋里一看，里面挤满了老人。

屋子的主人是李锦胜，今年81岁的他，依然精神抖擞、面色红润。刚一见面，他就递给记者一本《温州万花筒》。

这本书由已故新华社温州支社社长张和平所写，里面有一篇文章，记录了李锦胜年轻时创业的故事，他两年拿下五项科研成果，还被大家称作“个体发明大王”。

李锦胜说，他这个人就是爱“折腾”，音乐是自己一辈子的爱好。9岁那年，跟着姐姐学拉二胡，慢慢喜欢上器乐。后来他初中辍学进钟表厂当学徒，工作之余加入文艺宣传队，又学起笛子，手艺一点点练了出来。

改革开放后，李锦胜开办光电设备工厂，一心扑在生意上，音乐爱好只能暂时放下。等到退休，日子一下子清闲下来，他总觉得少了点什么。

有一回，几名同样喜欢乐器的老朋友来串门，大家闲聊，都说退休在家，每天只是买菜看电视，生活单调。几个人商量，不如凑在一起玩音乐，打发晚年时光。

2012年，乐友艺术团成立，初衷就是以乐会友，欢迎所有喜爱音乐的老人过来一起玩。借着李锦胜早年办厂留下的里瑞巷一处房产，大家有了固定排练的地方。队员们把自家的大提琴、小提琴、萨克斯、电子琴搬过来，慢慢配齐一整套乐队。

艺术团的节目也越来越丰富，独唱、合奏、合唱都有。截至目前，成员超过200人，算是温州业余艺术圈里规模很大的艺术团。

十四载公益演出

带着乐器走到更多人身边

艺术团定下每周固定排练，反复打磨曲目。演出邀请陆续多了起来，社区、养老院，周边乡镇都有请他们过去。忙的时候，一周要赶三场演出，老人们对待每一场表演都很认真，提前反复排练。不少队员笑说，退休之后，反倒比上班的时候还要忙碌。

69岁的林建华向记者展示了自己的姓名牌，他说艺术团每周排练两次，每次半天，大家都想多唱几首歌，为了公平起见，设立了用姓名牌排队的规矩。

“每个人都有一个写着自己名字的塑料牌，你想唱歌就把牌子放上去，后来的会把牌子放你后面，其他人要么在排练室外等着，要么拿着乐器给你伴奏。你唱完一首就把牌子拿走，想再唱可以放在最后继续排队，今天我准备唱三首歌。这个艺术团有自己的乐队，名气也大，我在2018年加入后学了几十首歌，主攻情歌。现在我几天不来唱，身体就不舒服。”他说。

李锦胜说，十几年来，他见过不少民间组织因为一些琐事闹得一地鸡毛，但他们的艺术团从没发生过激烈争吵，还越办越热闹，就是靠这些小规矩维持好秩序、守好和气。

84岁的吴文荣年轻时是一名语文兼音乐老师，退休后在多个老年大学教声乐，是艺术团的专业担当。他说，自己是3年前来的，好几名熟人和学生就在艺术团里，他喜欢这里，因为大家有一样的热爱。

常年一起排练演出，队员之间也见证着彼此的生老病死。指着排练室里一张普通凳子，李锦胜说起一位80多岁的老伙伴，前段时间还坐在这里一起练曲子，没过多久就离开了。

他告诉记者，经历过离别，大家看得更通透。队员来自各行各业，有退休工人、教师，也有曾经做生意的。大家聚在一起弹琴唱歌，互相陪伴，不用独自在家孤单度日，这本身就是一种公益。

十四年来，艺术团前后参加上百场公益演出，走到温州不少乡镇和社区，把歌声送到更多人耳中。

乐友艺术团从成立起，演出就不收钱。有人邀请去表演，队员们都是自己安排出行，油费、打印歌谱、维修乐器的开销，大伙一起分担，不会向邀请方收取费用。对这群老人来说，玩音乐不是为赚钱，就是图一份开心，也想把这份快乐带给别人。

“我们相信音乐能感染人心，通过我们的演出，可以把乐观向善的人生态度传播出去，这是一件很有意义的事，也有一些人看完我们的演出后，选择加入艺术团。”李锦胜说。

琴声邻里相伴

爱好也在家人之间传递

扎根蛟翔巷这么多年，艺术团早已融入社区的日常。李锦胜喜欢写歌，会结合身边的生活创作曲子。《蛟翔巷社区之歌》，就是应社区邀请写的，歌词主题是“和谐社区”，他已经多次带领艺术团在街头巷尾献唱。

为宣传垃圾分类，他还写了《无废生活歌》，歌词简单好记。艺术团登台演唱，用大家听得懂的方式，把环保小知识传递给街坊邻居。这支艺术团先后于2020年、2022年获评鹿城区文化礼堂十大“民”星，李锦胜一家也于2021年荣获省文化和旅游厅评定的“浙江省文化示范户”的称号。

李锦胜的三个儿子没有走上文艺这条路，但读书工作都踏实。小儿子从清华大学毕业，目前在一家大型互联网企业工作，平时也会参与公益。二儿子的女儿继承了家里的文艺细胞，考上南京艺术学院，曾客串当艺术团的主持人，给这支银发队伍添了不少青春气息。

蛟翔巷社区党委书记孙朔朔说，乐友艺术团是社区唯一的艺术团，也是社区的一张文艺名片。只要社区有邻里集市、重阳演出等活动，他们都会过来帮忙表演，不收取任何费用，也让社区老人多了不少文娱选择。

如今，李锦胜依旧在打理艺术团大大小小的事。眼下艺术团正在筹备年会，已有60多名成员报名，准备了50多个节目。老巷深处琴声不断，这群老人继续凭着爱好相聚，在晚年日子里，收获快乐，也温暖街坊。

来 源：温州晚报

原标题： 以乐会友 收获快乐 温暖街坊 小巷里的“大”艺术团

记者 叶雄伟 文/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com