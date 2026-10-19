羊城晚报 2026-10-19 09:23:01

10月18日晚，江苏丹阳市市场监督管理局发布情况通报，18日，央视《每周质量报告》栏目报道近视防控镜相关问题，其中涉及到丹阳耀程光学、博大光学、多爱美眼镜、极采镜片等4家经营主体，存在镜片标识标签信息不规范、发布虚假广告等问题。该局立即组织执法人员开展现场核查。经查，报道情况基本属实，目前已依法立案调查。

下一步，将举一反三，迅速开展眼镜行业规范整治专项行动，持续深化常态化监督，坚决打击违法违规行为，切实维护市场秩序和消费者合法权益。欢迎社会各界共同监督，可拨打12315提供线索。

据央视新闻调查，江苏丹阳有“眼镜之乡”之称，当地政府官网公布的产业数据显示，全市年产镜片近4亿副，是全国最大的眼镜片生产基地。

记者发现，在丹阳部分批发商户中，这些宣称具有高科技含量的微结构镜片，批发价格很低。一副折射率1.56，适配300度以内近视的多点离焦镜片，批发价仅30元，和普通近视镜片价格差别不大。但在商家展示的“青少年近视管理镜片产品手册”当中，同款现成镜片零售参考价为1980元。

商家介绍，采购商可参考零售价，自行决定贴什么商标、卖什么价位。不少市场上几百上千元的防控镜片，就是从这里采购。

近视防控眼镜是不少家长为孩子配镜时的热门选择，不少家长不惜花费数千元。然而，一些孩子在佩戴了宣称具有近视防控功能的微结构镜片，近视度数不降反增。记者对20多家眼镜店进行了调查，发现一些品牌镜片，虽然外包装上面写着延缓增长、安全护眼等字样，但大都没有临床报告，有的连包装上的厂名厂址都没有标注。

来 源：羊城晚报

原标题： 建议售价1980元的眼镜片批发价30元？江苏丹阳通报

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