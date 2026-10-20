苍南发布 2026-10-20 09:50:13

10月19日，苍南县委常委会会议召开，传达学习习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立77周年招待会上的重要讲话精神，研究部署苍南县贯彻落实意见。

10月19日，苍南县委常委会会议召开，传达学习习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立77周年招待会上的重要讲话精神，研究部署苍南县贯彻落实意见。苍南县委书记林海涵主持会议。苍南县委副书记、代苍南县长孟晓晨，苍南县人大常委会主任林森森等参加会议。

会议指出，要深入学习领会习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立77周年招待会上的重要讲话精神，从新中国成立77年来的辉煌成就中汲取奋进力量，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，切实把学习成果转化为推动苍南跨越式高质量发展的思想自觉、政治自觉和行动自觉。要把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神与冲刺“年度目标”行动紧密结合起来，持续抓好项目攻坚、招商引资、产业提质等重点工作，推动传统产业焕新升级、新兴产业培育壮大。要统筹发展和安全，牢牢守住安全生产、信访维稳等底线，确保苍南县委各项部署落地见效。要坚持以习近平党建思想为指引，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，坚定不移推进全面从严治党，巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育成果，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题，着力营造风清气正的良好政治生态。

会议还传达学习全省侨务工作会议、2026年温州市统一战线读书会精神。会议指出，侨务资源和知名人士资源是苍南县的重要禀赋。苍南作为温州南部重要板块，民营经济活跃，统战资源丰富，各民主党派、工商联和无党派人士在推动苍南跨越式高质量发展中发挥着不可替代的作用。要紧密结合苍南统战工作和侨务资源实际，找准切入点和着力点，加强对侨交流、联谊和联络工作，在常来常往中增进感情、凝聚侨心；要深化“侨助共富”行动，充分发挥侨胞人脉广、资源多的优势，搭建招商引资、引智引才的桥梁，引导更多侨胞回乡投资兴业、参与公益事业和家乡建设。要完善大统战工作格局，建立健全协调联动机制，发挥桥梁纽带作用，摸清侨情、凝聚侨心，做实为侨服务各项工作，形成“上下联动、齐抓共管”的工作格局，切实把侨界资源转化为推动苍南跨越式高质量发展的实际成效。

来 源：苍南发布

原标题： 县委常委会会议召开

记者 林明明

本文转自：温州新闻网 66wz.com