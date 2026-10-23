苍南县委书记林海涵调研重大交通工程建设情况

苍南发布 2026-10-23 09:43:56

10月22日，苍南县委书记林海涵实地调研苍南县重大交通工程建设情况。

10月22日，苍南县委书记林海涵实地调研苍南县重大交通工程建设情况。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于交通强国建设的重要论述，树牢“交通先行、路网先行”理念，高站位谋划、实举措推进、大力度攻坚，加快构建外联内畅、互联互通的现代化综合交通运输体系，为县域经济社会高质量发展提供坚实支撑。苍南县委副书记、代苍南县长孟晓晨，苍南县领导刘建敏、林天望、陈天杰、吴海龙等参加调研或会议。

林海涵一行先后前往S219车站大道、瑞苍高速钱库西、瑞苍高速灵溪东、104国道标尾、苍泰高速桥墩枢纽、苍南高速服务区等点位，实地察看项目进展，详细了解规划布局、工期节点、要素保障等情况。他指出，重大交通项目是提升区域承载能力、增进民生福祉的基础性工程，各地各部门要坚持规划引领、系统谋划，统筹推进高速公路、国省干线、县乡道和农村公路协调发展，加快构建现代综合交通格局，为奋力谱写中国式现代化苍南新篇章提供交通保障。

在随后召开的工作例会上，苍南县交通运输局汇报苍南县交通规划建设情况，与会人员围绕路网优化、交通组织、服务提质等开展研讨。据悉，近年来，苍南牢牢把握“大干交通、干大交通”总基调，统筹推进公路、水运、低空、铁路四张网络建设，规划形成“一环两纵三横多联”公路网络体系，内畅外联水平持续提升，港口布局逐步清晰，低空经济加快起势，铁路通道持续完善。

林海涵充分肯定苍南县交通建设成效。他指出，交通是县域发展的战略抓手，要紧扣国土空间布局，以更高站位、更大格局、更远眼光系统谋划综合交通体系，全力打造浙南闽北重要交通枢纽城市。要统筹推进“四通八达”工程，构建公路、铁路、水运、通用航空协同发展的立体交通网络，形成“对外快达、县城辐射、内部畅通、全域互联”的路网格局。要聚焦县城扩容提质，发挥交通集聚辐射效应，统筹片区路网联通，打通内部循环堵点，提升通行效率和服务水平。要加快续建项目建设，抢抓新建项目前期，发挥交通集聚辐射效应，紧扣关键节点倒排工期，提速提质提效；要统筹谋划港口码头与通用航空发展，为临港产业、低空经济等预留发展空间。

林海涵强调，要严把工程质量和安全关口，坚持“三分建设、七分管理”，强化施工全过程监管，打造经得起检验的品质工程。要强化系统思维，推动重大交通项目及关联水利项目纳入上级规划盘子，抓实土地、资金等要素保障工作，为项目顺利推进营造良好环境。要健全定期会商机制，统筹多方力量，及时破解堵点难点问题。要配强专业力量，完善专班推进制度，凝聚工作合力。同时，要进一步压紧压实责任，强化跟踪督办，抢抓发展窗口期，推动重大交通项目早落地、早见效，以交通先行赋能苍南县高质量发展。

来 源：苍南发布

原标题： 林海涵调研重大交通工程建设情况

记者 林明明

本文转自：温州新闻网 66wz.com