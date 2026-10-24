青科会“万有引力π”在温启幕

温州日报 2026-10-24 09:08:26

10月23日上午，2026世界青年科学家峰会核心配套活动——第三届“万有引力π”未来技术与概念产品展示交流活动在温州园博园中国馆启幕，67件打破传统认知的硬核“黑科技”集中亮相，让参观者直呼过瘾。

总部位于杭州的龙源空间公司，带来了可重复使用运载火箭的模型展示。记者 郑鹏 摄

温州网讯 昨天上午，2026世界青年科学家峰会核心配套活动——第三届“万有引力π”未来技术与概念产品展示交流活动在温州园博园中国馆启幕，67件打破传统认知的硬核“黑科技”集中亮相，让参观者直呼过瘾。

“万有引力π”取圆周率无限延伸之意，寓意科学探索永无止境。本届展会聚焦未来技术与概念创新，展品涵盖人工智能大模型、绿色低碳新材料等领域，全方位呈现前沿成果的研发进展、应用场景与产业化潜力，推动科创团队加快技术落地，与温州本土优势产业深度融合。

展馆入口处，三枚火箭模型率先抓住眼球。龙源空间现场首次正式对外发布地面主动回收火箭技术——这不仅是一项回收技术，更是一个面向全行业开放共享的开放式火箭回收平台。公司联合创始人王栗介绍，回收对象为火箭一级箭体：发射后一、二级箭体分离，二级箭体将卫星送入预定轨道，一级箭体返回大气层，由地面主动回收车完成回收作业。一级箭体成本约占整箭成本的60%，技术落地后将大幅降低火箭发射成本。“看中温州浓厚的科创氛围，计划将火箭总装厂落户温州经开区，相关对接工作正在推进。”

“Very interesting！”一位来自刚果的国际友人现场上手体验远程挖掘机，远在杭州基地的无人挖掘机收到操控指令随即启动作业。这套由白马湖实验室研发的无人驾驶清舱挖掘机器人已进入投产阶段。该成果转化部副部长周洪元介绍，挖掘作业环境往往高危恶劣，远程操控系统可保障操作人员人身安全；依托AI赋能，设备还可接收指令自主作业，显著提升施工效率。

据悉，本届活动以“青年有π·智创未来”为主题，设未来技术与概念产品展示区、学术研讨区、创新生态区、互动交流区四大功能区，展期四天，集中呈现67件前沿展品，并举办5场重磅主题活动及多场青年TALK，旨在搭建青年与未来对话的舞台，推动青科会“流量”转化为发展“留量”，集聚全球科创资源赋能城市发展。

来 源：温州日报

原标题： 搭建青年与未来对话舞台 推动“流量”转化发展“留量” 搭建青年与未来对话舞台 推动“流量”转化发展“留量”

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com