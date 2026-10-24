温州日报 2026-10-24 09:17:41

10月23日，“智汇瓯越，青科笃行”2026招才引智推介会暨温州市海内外人才招聘会在世界温州人家园举行。活动借助青科会品牌影响力，面向海内外硕博人才及各类求职者发出“来温州·创未来”的诚挚邀约。

昨天，“智汇瓯越，青科笃行”2026招才引智推介会暨温州市海内外人才招聘会在世界温州人家园成功举办。记者 蒋文广 摄

温州网讯 昨天，“智汇瓯越，青科笃行”2026招才引智推介会暨温州市海内外人才招聘会在世界温州人家园举行。活动借助青科会品牌影响力，面向海内外硕博人才及各类求职者发出“来温州·创未来”的诚挚邀约。

活动现场围绕“510+行动计划”、温州人才院相关政策开展系统解读，正泰集团作为企业代表进行引才推介。据了解，“510+行动计划”配备10亿元专项保障资金，覆盖岗位匹配、人才认定、住房补贴、交通保障、创业扶持、贷款贴息等多项扶持举措，用实打实的政策红利，为青年人才来温发展保驾护航。招聘现场，不少博士、硕士求职者现场投递简历，表达了留在温州干事创业的强烈意愿。来自山东大学的一位博士表示，印象里的温州重商贸，如今看到城市重视科研成果转化，萌生了来温发展的想法。

活动进一步优化了岗位匹配精准度，推动“产业所需”与“人才所能”精准对接、高效耦合。现场工作人员介绍，本次招聘会精选31家高校、医院、科研院所、上市及高新技术企业，紧扣温州“5+5+N”产业与“一港五谷”大孵化器集群人才需求，推出近200个优质岗位。岗位平均月薪2万元，其中温州肯恩大学教授岗位月薪最高达10万元。

据了解，本次活动由世界青年科学家联合会、温州市人力资源和社会保障局主办，温州市人才发展服务中心承办。昨天共吸引入场求职400余人次，接收简历280份，达成初步就业意向66人，为温州推进“百万人才聚温州”注入强劲智力动能。

来 源：温州日报

原标题： 温州市海内外人才招聘会圆满落幕

记者 夏婕妤 通讯员 吴家骥

本文转自：温州新闻网 66wz.com