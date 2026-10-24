新华社 2026-10-24 09:58:53

法国卫生部门22日发布公报说，该国发现全球首例有正式记录的沙蒙达病毒人类感染病例，患者已于本月初死亡。

法国卫生部门22日发布公报说，该国发现全球首例有正式记录的沙蒙达病毒人类感染病例，患者已于本月初死亡。

沙蒙达病毒属于正布尼亚病毒属，主要通过库蠓属吸血蠓虫传播给动物。该病毒于20世纪60年代中期首次在尼日利亚被发现，此后在西非、东非、非洲南部以及日本的牛群中有零星报告。法国动物卫生部门称，该病毒对动物造成的影响包括腹泻、虚弱和食欲减退等，少数情况下会导致发热。

公报说，在该病例之前，从未有过人类感染该病毒的记录。患者死前因罹患重症在法国里昂的医院接受治疗。初步调查显示，患者出现的脑部并发症很可能与感染沙蒙达病毒有关，但相关临床、生物学和流行病学调查仍在进行中。今年夏季，沙蒙达病毒首次在法国等欧洲国家的养牛场中被发现。卫生部门推测，患者可能是在法国东部被携带病毒的吸血蠓虫叮咬后感染。

法国卫生部门表示，这是一起发生在免疫功能严重受损者身上的特殊病例。目前，相关部门正持续展开调查，并已向世界卫生组织和欧洲疾病预防控制中心通报情况。

欧洲疾病预防控制中心当天发布公报说，在收到法国通报后正密切关注相关态势。该中心指出，该患者免疫功能严重受损导致其感染风险升高。目前关于该病毒是患者死亡的直接原因还是叠加因素以及感染途径的调查正在进行中。

来 源：新华社

原标题： 法国报告全球首例人类感染沙蒙达病毒病例

本文转自：温州新闻网 66wz.com