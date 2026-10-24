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全国秋粮收获过八成

央视新闻 2026-10-24 10:01:31
记者23日从农业农村部了解到，最新农情调度显示，全国秋粮收获过八成。

　　记者23日从农业农村部了解到，最新农情调度显示，全国秋粮收获过八成。分地区看，东北、西北、黄淮海过八成，长江中下游过六成，华南过三成。冬小麦播种过三成，分地区看，黄淮海过两成，西北近九成，西南过两成，长江中下游零星播种。

来　源：央视新闻

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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