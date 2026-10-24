佩斯科夫：俄美乌三方谈判将于11月上旬在阿布扎比启动
央视新闻 2026-10-24 10:02:35
俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫10月23日表示，11月上半月，俄、美、乌三方将在阿布扎比开始举行俄罗斯和乌克兰安全保障问题的谈判。他称，目前正在讨论三方谈判形式，但未来不排除欧洲参与。
△佩斯科夫（资料图）
俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫10月23日表示，11月上半月，俄、美、乌三方将在阿布扎比开始举行俄罗斯和乌克兰安全保障问题的谈判。他称，目前正在讨论三方谈判形式，但未来不排除欧洲参与。
佩斯科夫在当天举行的新闻发布会上说，阿布扎比会谈将以俄美乌三方会晤形式举行，实现和平后如何确保俄罗斯与乌克兰的安全，将成为此次会谈的主要议题。佩斯科夫强调，没有安全就无法实现乌克兰问题的全面解决。
俄罗斯总统普京22日表示，通过与美国总统特使威特科夫的会晤，俄罗斯和美国就重启俄美乌三方会谈达成一致。三方会谈的目标是讨论在和平协议最终达成后如何确保俄乌的安全，而不是仅仅为了短暂的停火。（总台记者 郝薇）
来 源：央视新闻
原标题： 佩斯科夫：俄美乌三方谈判将于11月上旬在阿布扎比启动
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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