以军总参谋长：已在所有战线进入最高戒备状态
央视新闻 2026-10-24 10:03:47
△扎米尔在约旦河西岸希伯伦附近枪击事件现场
当地时间23日，以军总参谋长扎米尔在约旦河西岸城市希伯伦附近的枪击事件现场表示，以军目前已在所有战线都进入最高戒备状态。他强调，鉴于即将进入以色列议会选举的敏感时期，以军将继续在各区域采取主动军事行动，以确保当地的安全与稳定。
同一天，以军发表声明宣布，将在下周举行大规模军事演习，模拟应对多线袭击并提高防卫准备。此次演习将在以色列北部和中部地区举行，时间定于25日和26日。演习旨在提高以军多线防御能力，并演练应对局势升级的相应举措。以色列空军、以军北方司令部和中央司令部将共同参与。
演习期间，以军部队将对空中和地面渗透等多种袭击场景展开针对性演练。以军表示，此次演习属于例行预先计划。
来 源：央视新闻
原标题： 以军总参谋长：已在所有战线进入最高戒备状态
记者 赵兵
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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