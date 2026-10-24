央视新闻客户端 2026-10-24 10:05:04

当地时间10月23日，美国总统特朗普表示，美国或许会再来一次小规模的“史诗怒火”行动，又或者伊朗会选择妥协。特朗普称，如果伊朗足够聪明，就会直接说：“咱们来谈正事吧。”

当地时间10月23日，美国总统特朗普表示，美国或许会再来一次小规模的“史诗怒火”行动，又或者伊朗会选择妥协。特朗普称，如果伊朗足够聪明，就会直接说：“咱们来谈正事吧。”

据美国方面21日消息，美国和以色列军方已制定具体计划，准备在11月美国国会中期选举结束后再次打击伊朗，但特朗普是否会批准实施这一计划尚不确定。

2月28日，美国和以色列对伊朗发动军事打击。美国国防部称，对伊朗军事打击的名称是“史诗怒火”行动。特朗普最初曾表示对伊朗的军事行动将持续“四至五周”。但眼下这场战事仍未结束，燃油价格高企，化肥和大宗商品供应短缺，海湾地区能源设施及出口通道也遭到严重破坏。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 特朗普称可能对伊发动一次小规模“史诗怒火”行动

记者 许弢

本文转自：温州新闻网 66wz.com