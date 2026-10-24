《国家信息化“十五五”规划》印发

“网信中国”微信公众号 2026-10-24 10:06:29

近日，中央网络安全和信息化委员会印发《国家信息化“十五五”规划》(以下简称《规划》)，对体系化深层次推进“十五五”时期国家信息化发展作出部署安排，是指导推进各地区、各有关部门信息化工作的行动指南。

近日，中央网络安全和信息化委员会印发《国家信息化“十五五”规划》(以下简称《规划》)，对体系化深层次推进“十五五”时期国家信息化发展作出部署安排，是指导推进各地区、各有关部门信息化工作的行动指南。

《规划》强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，深入实施网络强国战略，着力建设新型信息基础设施体系、网信科技创新体系、网信产业生态体系，着力提升现代治理、信息惠民、双化协同、区域协调、开放发展水平，着力夯实安全保障和法规标准支撑，整体提升经济社会数字化网络化智能化水平，为推进强国建设、民族复兴伟业提供强大动力和坚实支撑。

《规划》提出，到2030年，我国信息化取得重大进展，在推进中国式现代化中的作用更加凸显。信息基础设施巩固拓展领先优势，陆海空天立体化网络体系基本形成，新一代通信网全面建成，适时启动第六代移动通信(6G)商用，国家区块链网络基本建成，智能互联网加快布局发展。网信科技创新能力显著增强，科技创新体系更加健全，重点领域关键核心技术取得突破。网信产业生态繁荣发展，数字技术和实体经济深度融合，网信企业综合实力显著增强。经济社会数字化网络化智能化应用水平迈上新台阶，赋能经济社会发展和治理能力明显提升。网络安全保障坚实有力，法规标准体系更加完善，网络空间命运共同体理念深入人心。

《规划》围绕“十五五”发展目标，提出“建设三个体系、提升五个水平、夯实两个支撑”的总体布局，部署了10个方面具体任务，一是建设新型信息基础设施体系，二是建设网信科技创新体系，三是建设网信产业生态体系，四是提升现代治理水平，五是提升信息惠民水平，六是提升数字化绿色化协同水平，七是提升区域协调水平，八是提升开放发展水平，九是夯实安全保障支撑，十是夯实法规标准支撑。设置了7个专栏，分别是信息基础设施创新发展工程、网信科技创新突破工程、网信产业生态发展工程、智能社会发展与治理行动、重点区域信息化协同发展行动、网信企业海外发展行动、数据跨境流动便利化提升行动。

《规划》强调，发挥中央网络安全和信息化委员会统筹协调作用，中央网信办健全国家信息化发展工作统筹协调机制，加强部门协同、央地联动、分类指导，组织开展实施情况监测评估，推动各项任务落地见效。

来 源：“网信中国”微信公众号

原标题： 中央网络安全和信息化委员会印发《国家信息化“十五五”规划》

本文转自：温州新闻网 66wz.com