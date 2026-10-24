央视新闻客户端 2026-10-24 10:07:55

2026年10月22日22时33分，西藏那曲市巴青县发生7.0级地震。自然资源部国土卫星遥感应用中心启动应急响应机制，全力保障应急救援工作，制作了灾前灾后对比专题分析影像图2对。

通过看灾前和灾后两个区域的两组卫星遥感对比图，暂未看到大面积居民房屋出现严重损毁的迹象，只有局部地区少数房屋有损毁。另外，山坡和沟谷等区域暂时没有看到地震诱发的新生滑坡、崩塌堆积体等典型次生地质灾害痕迹。

在高原地震应急里，卫星遥感打通了地面难以到达区域的灾情感知通道，辅助救援力量精准部署。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 西藏巴青县地震前后遥感图发布 暂未见大面积房屋严重损毁

本文转自：温州新闻网 66wz.com