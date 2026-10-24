中国新闻网 2026-10-24 10:09:00

综合外媒报道，当地时间23日，约旦南部卡拉克省一教堂内发生枪击事件，造成7人死亡，40人受伤。约旦宣布全国哀悼三天。

据美联社报道，约旦公共安全部门23日发表声明说，不明身份的武装分子当天在卡拉克省一座教堂内开枪。目前，该部门在全力追捕涉案人员。

约旦内政大臣马赞·法拉亚表示，此次枪击事件是由“极端组织实施的恐怖袭击”。

美国有线电视新闻网(CNN)报道称，约旦国王阿卜杜拉二世在社交媒体上发文说，将严惩上述“恐怖行为”，打击任何胆敢威胁约旦安全的人。

据报道，约旦宣布自10月23日起全国哀悼三天，在此期间所有政府及公共建筑降半旗，以示哀悼。

来 源：中国新闻网

原标题： 教堂枪击事件致7死40伤 约旦宣布全国哀悼三天

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