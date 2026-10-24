中方：美方应当停止干扰企业之间的正常经贸合作

中国新闻网 2026-10-24 10:15:36

中国外交部发言人毛宁23日主持例行记者会。

外交部发言人毛宁。 薛伟 摄

有记者提问：据报道，美国财政部出于国家安全考虑，拟将生物技术等纳入对外投资安全项目受限技术清单，限制或禁止美国投资者对中国的相关投资。中方对此有何评论？

毛宁：泛化国家安全概念，对特定国家采取歧视性措施，对经贸投资活动人为设限，不符合任何一方的利益。美方应当遵守市场经济原则，停止干扰企业之间的正常经贸合作，切实维护全球产供链稳定。中方将密切关注有关动向，采取必要措施维护自身的正当合法权益。(完)

来 源：中国新闻网

原标题： 中方：美方应当遵守市场经济原则 停止干扰企业之间的正常经贸合作

记者 黄钰钦

本文转自：温州新闻网 66wz.com