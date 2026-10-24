2026世界青年科学家峰会在温州举行
潮新闻 2026-10-24 10:57:48
10月23日至25日，由中国科协、浙江省人民政府联合主办的2026世界青年科学家峰会在温州举行。24日，峰会举行全体大会。
10月23日至25日，由中国科协、浙江省人民政府联合主办的2026世界青年科学家峰会在温州举行。24日，峰会举行全体大会。
受访者供图
今年峰会以“汇聚天下英才共创美好未来”为主题，年度议题设定为“AI时代的全球青年行动构建可持续发展的未来”。 近800名海内外代表参会。
受访者供图
受访者供图
大会颁发2026可持续发展青年科学家奖。现场发布《具身智能领域青年科学家分布与流动报告》，启动世界青年科学家峰会合作期刊伙伴计划、2026世界青年科学家创新创业成长支持计划，推出青年科学家先锋榜2035。
来 源：潮新闻
原标题： 2026世界青年科学家峰会在温州举行
记者 周琳子 何冬健
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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