潮新闻 2026-10-24 10:57:48

10月23日至25日，由中国科协、浙江省人民政府联合主办的2026世界青年科学家峰会在温州举行。24日，峰会举行全体大会。

10月23日至25日，由中国科协、浙江省人民政府联合主办的2026世界青年科学家峰会在温州举行。24日，峰会举行全体大会。 受访者供图 今年峰会以“汇聚天下英才共创美好未来”为主题，年度议题设定为“AI时代的全球青年行动构建可持续发展的未来”。 近800名海内外代表参会。 受访者供图 受访者供图 大会颁发2026可持续发展青年科学家奖。现场发布《具身智能领域青年科学家分布与流动报告》，启动世界青年科学家峰会合作期刊伙伴计划、2026世界青年科学家创新创业成长支持计划，推出青年科学家先锋榜2035。 来 源：潮新闻 原标题： 2026世界青年科学家峰会在温州举行 记者 周琳子 何冬健 本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚 审核：潘涌燚 责任编辑：叶双莲 监制：张佳玮 总监制：缪磊