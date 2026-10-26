车主们注意了！停车少做一个动作，损失2100元！
一觉醒来，爱车车身完好、无撬砸痕迹，车内的2100元现金与香烟却不翼而飞，只因他停车少做了一个动作……
近日，温州瓯海仙岩派出所接到易先生报警称，其停放在路边的汽车内千余元现金和香烟被盗。接警后，民警陈泽睿、苏依庄迅速赶赴现场。经现场勘验，车身完好、车辆无撬砸痕迹，为典型的“拉车门”盗窃案件。
民警第一时间开展调查。依托线索深挖研判迅速明确了嫌疑人身份信息，并锁定了嫌疑人杨某某的落脚点，成功将嫌疑人抓获并追回赃款。
原来，杨某某以务工为生，因经济拮据、入不敷出，便萌生“拉车门”盗窃的歪心思。凌晨时分，他在马路边不断徘徊，挨个拉拽车门，最终拉开了易先生未上锁的车辆。没想到得手没几个小时就被民警抓获归案。经依法讯问，嫌疑人杨某某对盗窃的违法事实供认不讳，目前案件正在进一步办理中。
“谢谢你们！”“你们的速度太给力了！”易先生收到消息后又惊又喜，对民警快速破案连连点赞，还特意定制了一面锦旗送到仙岩派出所。
“拉车门”式盗窃，看似毫无技术含量，却值得所有车主警惕
“拉车门”盗窃的特点：
作案时间多选择夜间、凌晨时段，此时车辆多集中停放，且人流稀少，比较容易作案。
作案目标一般多选择居住人员较为密集的小区、无路灯的路边、无人看管的停车场等地。
作案手段常为“碰运气”“开盲盒”式挨个拉车门，盗窃存放在车内的包、手机、现金等财物。
警方提醒
车辆停放后，务必仔细检查车门、车窗是否完全锁闭，切勿将现金、手机、首饰等贵重物品遗留在车内。
让我们保持警惕，不给不法分子可乘之机。
来 源：平安瓯海
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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