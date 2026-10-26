车主们注意了！停车少做一个动作，损失2100元！

平安瓯海 2026-10-26 09:54:00

近日，温州瓯海仙岩派出所接到易先生报警称，其停放在路边的汽车内千余元现金和香烟被盗。接警后，民警陈泽睿、苏依庄迅速赶赴现场。经现场勘验，车身完好、车辆无撬砸痕迹，为典型的“拉车门”盗窃案件。

一觉醒来，爱车车身完好、无撬砸痕迹，车内的2100元现金与香烟却不翼而飞，只因他停车少做了一个动作……

近日，温州瓯海仙岩派出所接到易先生报警称，其停放在路边的汽车内千余元现金和香烟被盗。接警后，民警陈泽睿、苏依庄迅速赶赴现场。经现场勘验，车身完好、车辆无撬砸痕迹，为典型的 “拉车门”盗窃案件。

民警第一时间开展调查。依托线索深挖研判 迅速明确了嫌疑人身份信息， 并锁定了嫌疑人杨某某的落脚点， 成功将嫌疑人抓获并追回赃款。

原来， 杨某某以务工为生， 因经济拮据、入不敷出， 便萌 生 “拉车门”盗窃的歪心 思。 凌晨时分，他在马路边不断徘徊，挨个拉拽车门，最终拉开了易先生未上锁的车辆。 没想到得手没几个小时 就被民警抓获归案。 经依法讯问， 嫌疑人 杨某某 对盗窃的违法事实供认不讳， 目前 案件正在进一步办理中。

“谢谢你们！”“你们的速度太给力了！” 易先生收到消息后又惊又喜， 对民警快速破案连连点赞， 还特意定制了一面锦旗 送到仙岩派出所。

“拉车门”式盗窃，看似毫无技术含量，却值得所有车主警惕

“拉车门”盗窃的特点：

作案时间多选择夜间、凌晨时段，此时车辆多集中停放，且人流稀少，比较容易作案。

作案目标一般多选择居住人员较为密集的小区、无路灯的路边、无人看管的停车场等地。

作案手段常为“碰运气”“开盲盒”式挨个拉车门，盗窃存放在车内的包、手机、现金等财物。

警方提醒

车辆停放后，务必仔细检查车门、车窗是否完全锁闭，切勿将现金、手机、首饰等贵重物品遗留在车内。

让我们保持警惕，不给不法分子可乘之机。

来 源：平安瓯海

原标题： 停车少做一个动作，损失2100元！浙C车主注意了→

本文转自：温州新闻网 66wz.com