人民日报 2026-10-26 11:06:05

今年以来，浙江杭州、安徽马鞍山、福建三明等地发布实施地方法规、评估办法等，要求把公众健康考量前置于政府决策环节，对公共政策和工程项目预先做“健康体检”。

让民生健康成为公共决策的前置标尺，既是治理理念转变，也是发展逻辑重塑。此次多地立规，“源头嵌入”是共同取向。它将健康影响评估从政策落地后的“补救”环节，前移为出台前的必经“门槛”。

要让这一前移不流于形式，执行的刚性至关重要。湖北宜昌首创“三优四融”工作机制，将健康理念嵌入公共决策全流程，并明确未经评估或未通过评估的，不得提交审议或实施。这意味着，健康考量不再是“软倡导”，而是决策的“硬约束”。

评估覆盖面同样关键。不能只盯着大工程、大项目，更要覆盖与老百姓生活直接相关的领域。黑龙江大庆专门针对石油石化行业职业病、冰雪天气意外伤害等开展评估，福建三明将社会心理健康纳入评估范围……评估越贴近日常，健康防线就越坚实，制度的善意也越能被感知。

评估若只停留于报告，尺子就难以量出真问题。杭州在全国率先确立“谁起草、谁评估”原则，明确健康影响评估的实施主体，压实主体责任。江西宜春着力让评估结果“真管用”，最终评估建议报告直报关键决策部门。健康评估要真正发挥实效，就需形成从起草到追责、从评估到运用的闭环。

将健康考量前置，本质上是把“人”放在决策的正中间。当“健康标尺”嵌入各项政策的源头，健康中国就能更好浸润日常、惠及群众。

（摘编自《成都日报》，原题为《让“健康标尺”立在决策之前》）

作者：张 帆

原标题：让健康成为“前置标尺”（纵横）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com