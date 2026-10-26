人民日报 2026-10-26 11:07:35

【现象】今年9月，第四十八届世界技能大赛在上海举办，提升了公众对职业教育的关注度。2026年中考招生季有不少高分学生入读中本贯通，让贯通培养成为热议话题。

【点评】

贯通培养是指中职与高职专科、本科，高职专科与本科之间进行的一体化长学制培养，包括中高、中本、高本等模式。现实中，各地结合具体实践形成了特色方案。

上海自2014年启动中本贯通试点，采用的是“3+4”模式：前3年在中职学校夯实技能基础，通过转段考核后，升入对口本科高校完成4年学业，获得全日制本科文凭。北京则采用“5+2”模式：前5年在职业院校学习，后两年进入本科高校。

无论哪种模式，背后理念是一致的：打破固有学制壁垒，让技能人才成长有通道、上升有空间。

高分考生选择中本贯通项目，是不是“浪费分数”？这关系到如何认识贯通培养。

贯通培养避免了升学导向，能把学生从升学考试中解放出来，但其意义不止于让中职学生“免高考”，更在于“一体化”。“一体化”不是中本之间的简单衔接，而是从培养周期出发，整体设计课程体系、实践环节和评价方式。这种设计，符合人才成长的规律，更有利于学生成长为掌握专业技能的高素质人才。

从实践来看，这一模式能让学生更早接触专业技能、生产场景，便捷获取企业定向实习机会，毕业后更快适应岗位需求。培养路径清晰、就业导向明确带来的“确定性”，成为学生、家长作出选择时的重要考量。

贯通培养模式日渐受到青睐，还与产业转型升级对高技能人才的需求持续旺盛有关。“十四五”时期，职业教育供给了现代产业70%以上新增高素质高技能人才，智能制造、信息技术、现代物流等热门专业呈现供不应求态势。

也要看到，贯通培养不是一蹴而就的升学就业捷径，也并非适合所有人。中本贯通一经录取，学生调整专业的空间相对有限；进入本科阶段后，同样需要跨越理论课程学习的难关。倘若“赶时髦”而缺乏对专业的兴趣，那么漫长的学习实践之路将意味着更大挑战。

这一模式更适合动手能力突出、专业兴趣清晰、愿意在“做中学”的学生，需要学生清醒认知自身兴趣特长，对未来职业发展做好中长期规划。

《教育发展“十五五”规划》提出，“推进中职、高职、职业本科教育衔接培养”。从更宏观视角来观察，贯通培养的意义还在于，让职业教育与普通教育同等重要、协调发展的理念进一步扎根，让技能人才成长的路径进一步拓宽。

当然，中职与本科各有其培养逻辑，怎样有效衔接，怎样保障转段考核科学公正，本科阶段培养标准如何不降格，都需要在实践中不断探索、总结。确保质量，才能不偏离育人育才的目标。各地经验表明，合作院校的深度参与、课程体系的一体化设计、企业资源的实质性介入等，都不可或缺。

教育是为了让不同的孩子在适合自己的赛道上成长成才。尊重每个孩子的差异和发展兴趣，办好不同类型的教育，畅通多元成才路径，让每条路都通向出彩的人生，正是“办好人民满意的教育”的题中应有之义。

（作者为邵阳开放大学党委副书记、校长）

作者：刘淑芳

原标题：贯通培养，成才之路更多元（新知）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com