人民日报 2026-10-26 11:08:34

自信是一种气质。于微观个体，可以窥见群体的精神面貌。

祈年殿前讲“天人合一”、古柏树下谈“和合共生”，天坛公园讲解员张华伟发自内心希望，游客看到的不只是景与物，还有背后的文明理念。

带团途经天山胜利隧道，新疆导游迪丽努尔·吐尔逊江脱口而出：“不是打穿天山容易，而是天山那头有人民。”

这样的言说，折射深沉文化自信，显露不凡精气神。今天的中国人，早已超越对文化符号的骄傲自豪，而是深入到文化认同层面，进而转化为自然流露的涵养和气质。

“文化自信，是更基础、更广泛、更深厚的自信，是更基本、更深沉、更持久的力量”；

“有文化自信的民族，才能立得住、站得稳、行得远”；

“全面建设社会主义现代化国家，必须坚持中国特色社会主义文化发展道路，增强文化自信”……

深入学习《习近平文化文选》第一卷、第二卷，更加感悟到文化自信是一种让人从容、坚定的力量。

当今中国青年的自信，在举手投足，在精神自强。

留学海外，于毕业典礼上穿汉服、行古礼，自信、大方；和来华旅游的外国游客交流文化差异，真诚、坦率；针对曲解甚至抹黑中国的言论，不卑不亢回应，理性、坚定……

个体自信，叠加放大为成熟的大国心态。

面对国际赛场上的胜负，更包容、更豁达，关注成绩也享受过程；面对封锁、断供和打压，不惧、不乱、不躁，反而越发坚韧、愈挫愈勇……

“什么时候没有困难？一个一个过，年年过、年年好，中华民族5000多年来都是这样。”自信之源泉，在于深厚的历史文化积淀，让我们从容面对一切、妥善应对一切。

文化自信并不意味着唯我独尊或故步自封，而是以开放心态、包容姿态拥抱多元文化、多彩文明。

火热出圈的舞蹈诗剧《只此青绿》，在配乐上做了次“混搭实验”：以钢琴为支撑，以管弦乐为铺垫，以民族乐器为穿插，甚至还加入摇滚乐的节奏。传统乐器与西洋乐器交相辉映，古雅宋韵与现代律动相契相融，展现出独特艺术魅力。

“只有同其他文明交流互鉴、取长补短，才能保持旺盛生命活力。”今日之中国，文化自信如海如山，展现“越自信、越开放，越开放、越自信”的气度与胸怀。

往更深层次看，文化自信也是一种“自主”。

习近平总书记强调“任何文化要立得住、行得远，要有引领力、凝聚力、塑造力、辐射力，就必须有自己的主体性”，指出“有了文化主体性，就有了文化意义上坚定的自我，文化自信就有了根本依托”。

近代以后，国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘，中华文化主体性遭受重创，“百事不如人”“言必称希腊”成为一些人精神困顿、文化自卑的写照。

百余年后的今天，国家蒸蒸日上、民族走向复兴，文化主体性不断巩固，我们得以“平视世界”。

关于“文明标准”的讨论，就是生动例证。

“文字、冶金术、城市”构成的三要素，曾长期被奉为判断文明形成的圭臬。可它从两河流域和古埃及文明归纳而来，何以“放之四海而皆准”？立足实际，兼顾其他古老文明特点，中华文明探源工程提出进入文明社会标准的中国方案，将国家的出现作为进入文明社会的最主要标志，获得广泛认同。

立足自身、兼纳八方，我们得以将价值标尺握在自己手中，实现精神和文化上的独立自主，拥有走自己路的强大信心和底气。

年仅7岁的广东姑娘庄恩琪获评2025中国非遗年度提名新闻人物。她飒爽铿锵的舞姿、对英歌舞的热爱，屡屡刷屏网络，照见中华文脉生生不息、文明薪火代代相传。

当文化自信深植下一代心灵，播下鲜活的种子，只要施以阳光雨露，必将长出更繁茂的叶、开出更绚丽的花、结出更丰硕的果。

（本系列评论到此结束）

作者：彭 飞

原标题：文化自信何以强（评论员观察）——赓续文脉启新程④

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com