人民日报 2026-10-26 11:11:33

10月26日至29日，党的二十届五中全会在北京召开，研究持之以恒推进全面从严治党若干重大问题。即日起，本版推出系列评论，聚焦新时代全面从严治党理论与实践，与大家一起深入学习贯彻习近平党建思想，增强持之以恒推进全面从严治党的思想自觉和行动自觉。

——编 者

假期出行，一路新景：车行山间，山坡上成片的光伏板映入眼帘；逛车市，新能源品牌车型琳琅满目……桩桩件件，折射一个国家的能源之变。今天，我国新能源产业在规模、利用、产业链、成本竞争力上夺得4个“全球第一”。

时针回拨10余年，这一切还难以想象。彼时，我国新能源产业技术、设备、市场“三头在外”，处处受制于人。从“三头在外”到“4个第一”，靠什么逆袭？

“中国共产党拥有实现愿景的非凡能力。”肯尼亚国际问题专家斯蒂芬·恩代格瓦如此感叹。

“实现愿景的非凡能力”，何以锻造？答案就藏在新时代全面从严治党的实践里。

办好中国的事情，关键在党。习近平总书记强调：“管党治党越有效，经济社会发展的保障就越有力。”

新时代以来，驰而不息推进全面从严治党，党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力显著增强。我国新能源产业的跃升，正是观察这种“非凡能力”的生动样本。

“非凡能力”，首先体现在“把方向、谋大局、作决策”的战略判断力。

“我们率先开发风电、光伏，走的路现在看是有前瞻性的”。前瞻性布局背后，是“从国家发展和安全的战略高度，审时度势，借势而为”。

创造性提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略；作出“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路”的战略判断；强调“加快新型能源体系建设，推动新增用电主要由新能源发电满足”……

沿着习近平总书记指引的方向，我们深入推进能源革命，一张蓝图绘到底、一步一步向前进。今天，中国在新能源赛道一马当先，正是源于党中央在重大关头、重要时刻展现的强大判断力、决策力。

“非凡能力”，体现在党“总揽全局、协调各方”的强大组织力。

茫茫戈壁，光伏板铺展成蓝色海洋；输电线纵横千里，奔涌绿色动能。壮阔图景背后，是一套高度复杂的系统在高效运转。

全国统一电力市场建设，需要打破深层次利益藩篱；特高压、储能等关键核心技术攻关，需要新型举国体制协同发力；“沙戈荒”大型风电光伏基地建设，需要跨区域、跨部门的统筹调度……加快构建新型能源体系，“中国之制”彰显显著优势。

从加强党对能源工作的全面领导，到建立健全跨部门跨区域重大项目协调推进机制；从健全新型举国体制，到深化能源重点领域和关键环节改革……党充分发挥“总揽全局、协调各方”的领导核心作用，把各方面资源汇集起来、力量凝聚起来，我们的制度优势加快转化为发展胜势。

“非凡能力”，还体现在“看准了就抓紧干”的高效执行力。

从完善推动党中央重大决策落实机制，强化政治监督，“确保令行禁止”；到深化整治重点领域腐败，清除妨碍战略落地的“中梗阻”；再到持续整治形式主义、官僚主义，推动党员干部以钉钉子精神抓落实……

我们党通过全面从严治党，锤炼了务实担当、善作善成的执行力。从一个个五年规划落地实施，到一项项部署开花结果，胸有宏图、踏石留印，党带领人民将宏伟蓝图一步步变成美好现实，书写了绿色转型的精彩答卷。

10余年砥砺淬炼，全面从严治党不止于正风肃纪、激浊扬清，更重塑了党的精气神、锻造了坚强的领导力。这种领导力，支撑我们在脱贫攻坚中决战决胜，在科技攻关中突破围堵，在改革深水中蹚出新路，在风雨来袭时稳住大局，办成了许多过去想办而没有办成的大事，党和人民赢得了强党强国的历史主动。

新征程上，持之以恒推进全面从严治党，把党建设得更加坚强有力，14亿多人民在党的旗帜下团结成“一块坚硬的钢铁”，必将不断夺取新的更大胜利。

作者：张 凡

原标题：锻造“实现愿景的非凡能力”（评论员观察）——党和人民赢得了强党强国的历史主动①

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com