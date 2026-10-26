让“峰会流量”沉到车间里去

好评如潮 2026-10-26 11:12:57

自2019年起，世界青年科学家峰会八年于温州举办，117个创新平台、1244个前沿项目落地温州，高新技术企业增至4772家。数字是硬的，但一座城市真正的底气，不在签约席上的握手次数，而在车间里多出来的那台设备、流水线上少下去的那道工序。峰会的价值，最终要看它能不能沉到生产线上去。

看一个研究院：院士的一条信息，怎么变成车间里的一个配方

龙港金田高分子研究院的故事值得一提。2019年首届峰会上，金田新材董事长方文彬结识了杨玉良院士。两年后，一条信息促成民企自筹2000万元建起研究院，杨玉良出任首席科学家。这家研究院最值得琢磨的不是“院士”头衔，而是它的运行逻辑：前五年不设盈利考核，研发人员不必为季度报表焦虑；技术团队以产品销售额5%到15%分成，替代一次性技术转让费；课题来源不是论文导向，而是上下游企业把“卡脖子”清单交上来，研究院“揭榜挂帅”。效果落在哪里？研究院研发的一项热封膜工艺技术，近三年推动相关企业累计增加产值超24亿元。一个县级市的民企研究院，把“实验室到生产线”的距离，用利益共享机制给缩短了。

看一个平台：AI议题落地，得有具体的场景接得住

今年峰会首次把“AI时代”写进年度议题标题。议题是新的，但温州接它的方式并不新——还是靠平台，靠场景。数安港的做法有代表性：它没有停在“数据安全合规”的概念上，而是把合规做成了可交易的服务。园区累计注册企业1647家，获批18项国家级试点，推行数据合规评审、数据产权、数据知识产权、数据资产“四证同办”。更关键的是，数安港明确表态：围绕本届峰会AI议题，全面开放场景、平台、空间、政策四类资源，把会上对接的人才和项目，通过十大产业社区、概念验证中心做常态化承接，确保“会上签约、会后落地”。智能谷那边，AI已经进了鞋厂：AIGC辅助设计系统让康奈、老人头等55家鞋企的设计师劳动强度降低60%左右。AI议题在温州不是悬在半空的，它有车间、有工位、有具体的应用场景在下面兜着。

看一群年轻人：峰会请他们来，得让他们有理由留下来

本届峰会45岁以下青年代表占参会嘉宾70%以上，还专门设置了青年科学家闪电演讲和“可持续发展青年科学家奖”。请年轻人来，是第一步；让他们愿意留下，是另一回事。温州在这件事上有积累，也有短板。积累在于：青科孵化器截至2025年底储备科技成果7566项，孵化企业89家，总产值21亿元，青科基金一期2亿元已投11个项目。短板在于：一个博士毕业的年轻人决定去留，看的往往不是峰会那两天的热闹，而是住房补贴能不能及时到账、孩子上学有没有着落、启动经费够不够撑过前两年。温州的“510+行动计划”给出了博士8万元生活补贴、E类人才配售120平方米住房按备案价60%等政策，这些“关键小事”才是留人的底牌。峰会聚才，政策留才，两件事得同时做，才叫“双向奔赴”。

八年峰会，温州慢慢摸出一条门道：峰会不能只当成一场会来办。世青科联总部落了，万有引力π的“科技大超市”开了，技术经理人“专人跟进、全程陪跑”的机制立了。这些动作的共同指向只有一个：让峰会上碰出来的火花，有地方落、有人跟、有钱接。AI时代的全球青年行动，落到温州，就是让一个院士的信息变成一条生产线的改造，让一个青年博士的算法变成一个车间的参数。峰会聚的是才，蓄的是城市的明天，而明天到底长什么样，温州的车间里看得见。

作者：马高衡

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com