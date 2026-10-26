小阀门“链”上全球大市场，浙江永嘉泵阀产业迸发新能

央广网 2026-10-26 11:15:00

浙江省泵阀行业协会秘书长陈文荣用“超市”形容永嘉：全国泵阀行业的采购链在这里，3000多个品种、40000多个规格，从铸锻件、密封件、配套加工到整机都能配齐。“我们不追求企业数量增长，追求品质增长。”陈文荣说，永嘉往“专精特新”方向走，一定要聚焦单个品类做专做精，企业之间形成高低差，促进行业的良性发展。

走进浙江朗格阀门科技有限公司（以下简称朗格阀门）位于浙江温州永嘉瓯北的厂房，装配区里一排排蝶阀整齐排列，阀体、阀杆、密封圈在工位间流转，检测台前工人正逐台做密封和启闭测试。

发货区一侧，刚下线的一批小口径蝶阀正在打包。朗格阀门董事长谷世泽指着其中一款产品说：“就是这类口径不大、但对洁净度和稳定性要求极高的蝶阀，去年底被美国客户看中，最终用在世界一线芯片制造商数据中心的液冷系统上。”

小阀门嵌入全球高端供应链

“一个规格，12000台，货值超过1000万元。今年过完年拿到订单，三个月全车间满负荷运转。”谷世泽说，这笔订单不是朗格阀门直接对接，而是美国客户经全球阀门采购商推荐找上门来。

朗格阀门生产的成品件（央广网记者 尚天宇 摄）

据悉，朗格阀门2004年创立于永嘉，专注三偏心、双偏心蝶阀系列产品。近年来获授权专利50多项，其中发明专利3项、实用新型专利51项，是国家高新技术企业、浙江省专精特新中小企业。

谷世泽坦言，朗格阀门在永嘉泵阀企业里大约在80至100位，“正儿八经中流砥柱”；但按单品看，朗格蝶阀年出货4万至5万台，单品类产值突破1亿元，在国内同品类中处于第一梯队。

朗格阀门谋划建设的新厂房效果图（央广网发 受访者供图）

眼下，朗格阀门正在谋划建设新的厂房。谷世泽介绍，新厂只有24亩地，但设计建筑面积接近39000平方米，包括地下室，建筑成本预计1.2亿元。“未来的工厂不能冷冰冰，要有立体感、有温度、有色彩；生产研发的基础空间要保证，员工宿舍、食堂、企业文化配套也要一次搞齐。”明年新厂房建成投产后，预计产能将翻一番。

在永嘉，像朗格阀门这样在细分品类里深耕的企业并非孤例，茂业阀门集团有限公司则是主要生产阀门的配件，副总经理虞滨豪告诉记者，“阀门身上所有能用到的配件，我们都能做，阀门配件球体、阀杆，主要出口到欧洲、中东等全球头部阀门企业。”

茂业阀门生产车间内工人正在作业（央广网记者 尚天宇 摄）

“整机厂很难给欧洲品牌做代工，因为出海要代表自己的品牌，等于跟客户抢业主；我们做配件，反而可以给他们的竞争对手供货。”虞滨豪说，目前海外占比约六成，行业整体是供大于需，“一定是抢订单”。

在他看来，二代接棒后，行业将会更开放、更健康、更加良性有序。“阀门是介质输送中不可替代的存在，行业稳定、不会被淘汰，但也不是爆发式增长，永嘉能否继续往上走，最重要的就是标准化和良性竞争。”

茂业高端球阀精密构件项目（央广网发 受访者供图）

据介绍，茂业高端球阀精密构件项目属高端制造业项目，建筑面积4万平方米，总投资2.28亿元，计划2027年竣工投产，达产后年新增产值2亿多元。

浙江省泵阀行业协会秘书长陈文荣用“超市”形容永嘉：全国泵阀行业的采购链在这里，3000多个品种、40000多个规格，从铸锻件、密封件、配套加工到整机都能配齐。“我们不追求企业数量增长，追求品质增长。”陈文荣说，永嘉往“专精特新”方向走，一定要聚焦单个品类做专做精，企业之间形成高低差，促进行业的良性发展。

“专精特新”解题县域集群发展

“像朗格阀门这样的企业，不是没订单，而是地不够、产能扩不出来。”永嘉县经济和信息化局副局长陈义告诉记者，永嘉每年供地800至1000亩，其中六七成给了泵阀企业，但土地要素依然紧张。眼下，永嘉县正在谋划总部经济产业园，把研发、销售总部留在永嘉，生产环节向外布局。

茂业阀门生产的球阀配件（央广网记者 尚天宇 摄）

当地经信部门给出一组数据：今年上半年，全县泵阀规上产值达113.5亿元，同比增长11.5%，泵阀占永嘉规上工业产值约三分之二；泵阀企业加速切入新能源、航天航空、氢能LNG、数据中心液冷等新赛道，朗格阀门数据中心液冷系统专用阀门拿下美国订单，质胜阀门通过对原材料、铸件等环节把关拿到航空航天领域零配件入场券；统邦年产1.2万吨泵阀技改、恒通年产1万吨高端球阀等项目稳步推进。

增长数据之外，更关键的是转型阶段。据介绍，数据增长主要来自龙头企业和部分细分冠军，规上中小微企业的市场空间正在被压缩。“泵阀产值上半年两位数增长，很可观，但中小企业压力很大。”

如今，永嘉泵阀正向“系统流程装备”转型：龙头企业完成从“卖单品”到“卖系统解决方案”的跨越，中型企业向模块化成套装备、服务型制造升级，大部分小微企业以差异化单品制造为主。

永嘉县航拍风光（央广网发 永嘉县委宣传部供图）

与江苏“龙头企业引领+高端系统集成”、上海“总部研发+制造外移”等地相比，永嘉的路径选择更加清晰。“永嘉的核心特点是全国最大的县域级制造产业集群，以中小微民营企业为主体、全品类覆盖、强配套生态。差异化升级路径也很明确——以本土民营企业为绝对主体，走‘集群整体升级+普惠式数字化赋能’，大量中小企业深耕细分赛道。”陈义说。

从车间里的阀门配件，到世界一线芯片制造商液冷系统的蝶阀，再到永嘉正在谋划的智能流体控制产业园和总部经济产业园，永嘉县域产业集群解题思路已清晰：细分单品做到极致，沿着“材料—设备—系统”的路径向上游，同时补上铸造锻件、检验检测、数字化、土地短板。路还很长，但车间里的变化已经开始。

来 源：央广网

原标题： 小阀门“链”上全球大市场，浙江永嘉泵阀产业迸发新能

记者 尚天宇

本文转自：温州新闻网 66wz.com