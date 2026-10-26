一场峰会与一座城的“八年之约”

好评如潮 2026-10-26 11:13:40

2026年10月，瓯江之畔将第八次迎来世界青年科学家峰会。近800名中外嘉宾中，45岁以下青年代表占比超过80%，青年科学家做报告的比例首次过半。数字背后是一个意味深长的转变，在这场持续八年的“城会之约”中，青年不再只是被邀请来的客人，他们正在成为这座城市创新叙事的主语。

峰会与城市的缘分，很容易停留在“签约多少项目、引进多少人才”的账面上。七年累计落地117个创新平台、1244个前沿项目，全职引育顶尖人才31名、高层次人才1690余名，高新技术企业数量增长2.6倍、达到4772家。这些数字当然重要，但它们回答的是“峰会带来了什么”，却没有回答一个更根本的问题：为什么是温州，为什么是第八年，这件事还在继续？

答案藏在那些“来了就没走”的人身上。

2021年，浙江大学温州研究院孵化了一家叫“锌芯钛晶”的企业，做的是钙钛矿发光量子点材料——通俗地说，是让显示屏“红的更红，绿的更绿”。同一年，星曜半导体的高安明博士和搭档背着背包、揣着芯片图纸来到龙湾，五年后，这支两人团队已经长成拥有30名海归硕博、近300项专利、月产7000片晶圆的全产业链芯片企业。更动人的是暖芯迦的故事：一位失明多年的患者在植入其视觉脑机设备后，术后第二天便产生清晰光感，手握笔在纸上工整地写下了“中国”两个字。这家由温籍青年科学家创办的企业，今年计划完成30例人体植入手术，正在把“看见”从实验室里的论文变成可复制的临床体系。

这些故事有一个共同特征，青年科学家不是带着成果来“展示”的，而是带着问题来“扎根”的。温州的独特之处，在于它没有把峰会办成一场年度的“科技庙会”，而是用七年时间把自己变成了一块能让种子发芽的土壤。

今年的议题指向了AI，这是峰会首次将“AI时代”写入年度议题标题。这个转向并不突兀。温州早在2025年就挂牌了全国首个市级人工智能局，部署“八个先行”，而这座城市的鞋服、电气、泵阀、眼镜等传统产业集群，恰恰为AI提供了最密集的真实落地场景。当全球青年科学家讨论AI治理与可持续发展时，他们面对的不仅是抽象的理论命题，更是温州车间里一条亟待“智变”的产线、一家不懂算法的中小民企、一座正在寻找新动能的制造业重镇。

当然，一场峰会的价值，从来不能用“留下了多少人”来简单衡量。真正值得关注的是那些隐性的、缓慢的、难以被统计口径捕捉的变化。一座城市对青年科学家的态度，从“招商引资”式的热情，逐渐沉淀为“共同成长”式的信任；青年科学家对城市的态度，从“来看看”的过客心态，逐渐转变为“在这里试试”的归人心态。世界青年科学家联合会业务总部落户温州，是这种信任的制度化表达。

八年，对于一座城市的历史不过一瞬，对于一群青年科学家的职业生涯却近乎四分之一。温州用八年时间证明了一件事：引才的最高境界，不是让人才“为我所有”，而是让人才“在此生长”。当暖芯迦的患者写下“中国”二字，当星曜的晶圆从龙湾发往全球，当金锌钛晶的量子点材料点亮一块又一块屏幕，峰会早已跳出了一场论坛的时限，成为一场没有闭幕式的、持续发生的“双向奔赴”。

瓯江潮水年年如约，但每一次涌来，带上岸的已不再是同一片浪花。青年科学家与温州的第八次握手，握出的是一座城市面向未来的底气。真正的“汇聚天下英才”，从来不是把英才请进来，而是让英才留下来之后，发现自己已经不想离开。

作者：李鑫鑫

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com