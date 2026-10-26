温州日报 2026-10-26 14:43:12

近日，青岛品品好粮油集团有限公司因将不合格花生毛油退运后再次申报进口，被处以罚款89万元。

近日，青岛品品好粮油集团有限公司因将不合格花生毛油退运后再次申报进口，被处以罚款89万元。2023年9月12日，品品好粮油集团以一般贸易方式申报进口花生毛油108575千克，因海关查验送检发现该批货物黄曲霉毒素检测结果超出国家标准，所以退运该批货物。该票退运货物到达印度蒙德拉港口后，当事人称国外收货人未提货，将退运的集装箱再次装运上船运送至青岛港。2024年1月22日，这批被运往青岛港的货物到港后该公司再次申报进口花生毛油。

来 源：温州日报

原标题： 89万元罚单，能否罚出对食品安全的敬畏？

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