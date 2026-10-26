“消费入座”提醒，合法合理合情
温州日报 2026-10-26 14:45:05
星巴克中国宣布10月22日起在全国门店推行“消费入座”新规，有上海市民称，她在星巴克开线上会议，计划等会议结束再下单，结果1个多小时内被店员5次提醒点单，她觉得倍感困扰，最后到附近另一家星巴克点单。此事引发激烈争论。
星巴克中国宣布10月22日起在全国门店推行“消费入座”新规，有上海市民称，她在星巴克开线上会议，计划等会议结束再下单，结果1个多小时内被店员5次提醒点单，她觉得倍感困扰，最后到附近另一家星巴克点单。此事引发激烈争论。当事人认为门店空位充足，反复提醒有撵人走的意味，体验感极差；但评论区大量网友并未共情当事人，反而理解支持门店的做法。
来 源：温州日报
原标题： “消费入座”提醒，合法合理合情
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
浙江首个康复“产学研用”一体化平台“康复谷”在温州揭牌社会10-26
-
借青科会搭建引才平台 温州专场招聘会揽海内外硕博人才社会10-26
-
多家央媒省媒聚焦青科会 多元视角讲好温州科创故事社会10-26
-
向深远海进军！2026青科会深海资源环境论坛在温州举办社会10-26
-
全球气候科学顶尖头脑齐聚温州 共探AI赋能气候治理新路径社会10-26
-
女科学家与女企业家面对面，她们都聊些啥？社会10-26
-
AI时代，我们该建设怎样的世界一流期刊？青年科学家与一流期刊共生发展论坛举行社会10-26
-
温州西部时尚城将添产业新地标 老人头智造中心主体封顶计划明年投用社会10-26
-
匠心映街巷，平凡岗位绽放时代微光！社会10-26
-
第十八届省运会温州田径首金诞生 陈钰诺女子标枪夺冠科教文体10-26