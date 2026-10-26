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“消费入座”提醒，合法合理合情

温州日报 2026-10-26 14:45:05
星巴克中国宣布10月22日起在全国门店推行“消费入座”新规，有上海市民称，她在星巴克开线上会议，计划等会议结束再下单，结果1个多小时内被店员5次提醒点单，她觉得倍感困扰，最后到附近另一家星巴克点单。此事引发激烈争论。

星巴克中国宣布10月22日起在全国门店推行“消费入座”新规，有上海市民称，她在星巴克开线上会议，计划等会议结束再下单，结果1个多小时内被店员5次提醒点单，她觉得倍感困扰，最后到附近另一家星巴克点单。此事引发激烈争论。当事人认为门店空位充足，反复提醒有撵人走的意味，体验感极差；但评论区大量网友并未共情当事人，反而理解支持门店的做法。

来　源：温州日报

原标题： “消费入座”提醒，合法合理合情

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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